Matthei reaparece y critica al Gobierno tras cifra de desempleo de 8,3%

Tras la publicación de las últimas cifras de empleo por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la excandidata presidencial, Evelyn Matthei (UDI), volvió al debate público con duros cuestionamientos a la actual administración.



El organismo informó que la tasa de desocupación alcanzó un 8,3% en el trimestre noviembre 2025–enero 2026. El dato ha generado reparos entre analistas, quienes han comparado la cifra con el 7,7% registrado cuando el Presidente Boric asumió el mandato.



En ese contexto, Matthei reaccionó a través de su cuenta en X, donde afirmó: “Este Gobierno será recordado como el gobierno del desempleo”.



La exalcaldesa también sostuvo que “860 mil personas perdieron su trabajo y hoy hay 2,5 millones de trabajadores informales, como resultado de malas políticas públicas”.



En la misma línea, añadió: “Mientras eso ocurría, el Estado se llenaba de operadores políticos. Ese es el legado que deja el actual Presidente”.