Matthei y Kast usaron la cifra de desempleo para arremeter contra Jara en debate de la Sofofa

El dato entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de un 8,9% de desempleo en el trimestre abril-junio de 2025, fue el principal tema abordado por los candidatos presidenciales Evelyn Matthei, de Chile Vamos; Jeannette Jara, del oficialismo y José Antonio Kast, del Partido Republicano, en el seminario “Volver a Crecer: Shock de Inversión, Shock de Optimismo”, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).



Según publica Emol, Evelyn Matthei abrió su discurso criticando a Jara por su desempeño como ministra del Trabajo: “Quiero partir señalando que ayer quedé devastada al ver que en un año se habían creado 141 empleos. De hecho, cuando dije que eran 141, alguien me dijo 140.000. No le dije, menos de doscientos. Pero también hace poco tiempo atrás vimos que la pobreza en este momento es cierta y eso hay que tenerlo claro”.



“Habiendo sido ministra del Trabajo, yo tengo clara claro que la inmensa mayoría de los chilenos quieren salir adelante con su propio esfuerzo. Básicamente con un empleo digno, pero la verdad es que no se están creando. 141 en un año es una vergüenza”, agregó la abanderada de Chile Vamos.



Sobre lo mismo, la exalcaldesa agregó que “la generación de empleo es la base de todo. Eso es lo que nos sacó, nos permitió disminuir fuertemente la pobreza. Eso es lo que nos permitió aumentar fuertemente los ingresos del Gobierno para hacer políticas de vivienda, políticas de salud, políticas de educación. A eso tenemos que volver, y las herramientas, y la gente, y las recetas están”.



Luego vino el turno de José Antonio Kast, que también se refirió al dato del INE: “Si aquí estuvieran las personas que encontraron empleo en los últimos 12 meses habría muchas sillas vacías, para que ustedes dimensionen lo que ocurrió en los últimos 12 meses”.



“Chile vive, como todos saben, una tremenda emergencia, una emergencia en varios sentidos, nosotros no venimos a adaptarnos a lo que existe hoy día, nosotros venimos a transformarlo, y esta es una transformación real, y por eso cuando hablamos de shock, es lo que nosotros les vamos a plantear”, agregó.



Agregó que “un Gobierno en el que aumenta el desempleo, especialmente el femenino, es un Gobierno que no valora la importancia y la dignidad del trabajo ¿No hablaban de trabajo decente, dignidad del trabajo?”.



Consultado por sus medidas para crecer, el republicano señaló que “nosotros lo que buscamos primero es que nuestras políticas sean pro-empleo, porque estoy consciente de que en Chile hay un millón de personas que no tienen empleo, donde hay una mayoría del mundo femenino y juvenil que no tienen trabajo”.



“Estamos conscientes de que hay un 26% de informalidad, personas que hoy día tienen algún tipo de ingreso y que no pagan nada. Bueno, yo creo que eso tiene que ir cambiando paso a paso”, finalizó.



Cuando le correspondió el turno, Jeannette Jara respondió a las críticas de los otros candidatos: “Yo creo que la mejor receta para que haya más empleo es crecer más y lo que nos ha pasado es que han ocurrido dos fenómenos de la mano”, comentó.



“Por un lado ha crecido la fuerza de trabajo, es decir, más gente sale a buscar pega todos los meses, lo cual es bueno porque habla de una sana expectativa, pero se ha retardado la aceleración de puestos de trabajo, y ahora la cifra aún sufre más estrechez, porque quienes saben de estos temas saben que además en invierno esto se pone más difícil, pero tenemos problemas estructurales”, complementó.



Añadió que “tenemos una transición hoy día en materia de empleo que hace que muchos puestos de trabajo vayan obsoletos. Todo lo que uno piensa que puede contribuir en términos tecnológicos, la innovación, la inteligencia artificial, la digitalización, hace que por el otro lado haya un grave riesgo hoy producido por una incapacidad reconvertir el capital humano con formación avanzada”.



“Creo que, en ese contexto, nosotros debiéramos poder avanzar en algo que ya estuvimos haciendo en el ministerio del Trabajo, porque, aunque ustedes no lo crean, el ministerio del Trabajo sus cien años no tenía una división de empleo. Por suerte, hace dos o tres años la creamos. Increíble”, acotó.



Como segundo punto llamó a “mejorar los programas de subsidio ayuda. No es la solución permanente, pero ayuda y yo insto a que el Parlamento de una buena vez pueda poner en tabla y votar el proyecto de ley de subsidios flexibles que se ingresó hace un mes y que refunde todo nuestro régimen de subsidios al empleo que estaba bastante obsoleto”.



Finalmente, instó a “elevar la participación laboral femenina. Donde además de la generación de puestos de trabajo, se requieren apoyo en los cuidados y por eso espero que se apruebe la ley de Sala Cuna. Pero, además, sí se requiere mejorar salarios de las mujeres”.