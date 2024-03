Matthei ya trabaja en método para optimizar resultados de las municipales

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), anunció este viernes que ya se encuentra trabajando en un método para optimizar los resultados de las elecciones municipales de octubre próximo, lo que llevará a priorizar comunas, ubicando allí a las mejores opciones y concentrando los recursos de la campaña.



En diálogo con Radio Duna, la carta mejor posicionada de la centroderecha para las presidenciales de 2025, explicó que “deben trabajar para el sector, porque en el minuto que se sienta que están trabajando para uno de los posibles candidatos presidenciales los otros se van a restar”.



“Lo que yo estoy tratando y estamos en conversaciones con los partidos políticos, es que se optimice, que se haga la cosa de tal manera de lograr el mejor resultado global posible. Si nosotros queremos realmente tener alguna chance de recuperar Chile en materia de seguridad ciudadana, tenemos que ganar las presidenciales y si queremos ganar las presidenciales, tenemos que trabajar con seriedad y generosidad en las municipales”, agregó Matthei.



Para alcanzar dichos objetivos propondrá “un método en el cual hemos venido trabajando de cuáles debieran ser las comunas prioritarias, en cuáles debiéramos mandar los mejores rostros y concentrar los recursos que debiéramos tener. Creo que ese es un tema que debiera conversar Chile Vamos”.



“Si esto no lo tomamos de forma muy generosa, con un método que a todo el mundo le haga sentido, sino lo tomamos como un tema de equipo cuidado, vamos a perder la presidencial el próximo año”, aseguró Matthei.



El detalle del anuncio consiste “en fijarnos unas 100 comunas más o menos que debieran ser nuestra prioridad y en ese sentido lo que se está haciendo es un trabajo de optimización. Uno optimiza el resultado final sujeto a una serie de restricciones u objetivos”.



“Eso significa, por ejemplo, que tenemos que entender que no hay algo así como el que tiene mantiene, que esta comuna es mía, tenemos que llevar al mejor o mejor candidata”, añadió la alcaldesa.



Respecto a una eventual repostulación al sillón municipal en Providencia, Matthei dijo que “el que yo vaya o no vaya va a ser algo conversado con los partidos, yo no me mando sola, sobre todo después que murió el expresidente Piñera, que teníamos una forma de ordenar a la oposición y mucha gente le consultaba”.



“Después de ello creo que son los partidos quienes se tienen que empoderar. O nos vamos con ese criterio, de guerra civil, o nos vamos con un criterio de optimizar el resultado total”, explicó.



Consultada por el criterio de eficiencia que manifestó en el trabajo de su equipo, Matthei dijo que “no necesariamente, porque hay una eficiencia de que yo pueda ganar, pero si hay otro, también puede haber una eficiencia de que, por ejemplo, algunas personas que somos más conocidas nos dediquemos a viajar por Chile y apoyar a otros”.



Respecto a la intención manifestada hace algunos días por Marcela Cubillos de competir por Las Condes, sostuvo que “cuáles son las principales prioridades, cuáles son las comunas a las que realmente queremos apuntar, tenemos que llevar ahí a los mejores rostros, concentrar ahí la mayoría de los recursos. La verdad es que en Las Condes puede ganar una persona mucho menos conocida, lo demostró Daniela Peñaloza”.



Además, la jefa comunal expresó su confianza de alcanzar acuerdos con Republicanos y agregó que el primer paso es articular a los partidos de Chile Vamos. “Tenemos que conversar mucho con Amarillos, con Demócratas, con el PDG, tenemos que priorizar comunas y ver los nombres disponibles y luego después empezar a conversar con los republicanos”.



“Porque si los republicanos lo que quieren es una lógica de matémonos todos, eso es lo que vamos a tener y pobres chilenos, yo creo que habrá gente sensata, republicanos hoy no es lo mismo que hace 6 meses atrás”, finalizó Matthei.