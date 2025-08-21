Home Nacional "metro informa de interrupción parcial en la línea 1 por presencia..."

Metro informa de interrupción parcial en la Línea 1 por presencia de una persona en la vía

Desde poco antes de las 13:40, el tramo entre Salvador y Los Leones permanece suspendido, y con estaciones cerradas. El servicio está habilitado entre las estaciones San Pablo y Baquedano, y entre Tobalaba y Los Dominicos.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

Metro de Santiago informó la tarde de este jueves la interrupción parcial del servicio en la Línea 1 por la presencia de una persona en la vía.

Desde poco antes de las 13:40, el tramo entre Salvador y Los Leones permanece suspendido, y con estaciones cerradas.

El servicio está habilitado entre las estaciones San Pablo y Baquedano, y entre Tobalaba y Los Dominicos.

Red Metropolitana de Movilidad dispuso la circulación de buses Apoyo Metro paralelos a la Línea 1, que realizan recorridos en bucle entre Baquedano y Tobalaba.

Además, transitan por las calles más buses de los recorridos 106, 401, 405, 405c, 406, 407, 412, 418, 421 y 426.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Cambio de gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda en ...

Nicolás Grau se transforma en el nuevo jefe de la billetera fiscal luego que este jueves se conociera la renuncia al cargo de Mario Marcel. En reemplazo de Grau, entra Álvaro García como ministro de Economía. En Agricultura asume, en reemplazo de Esteban Valenzuela, la exsubsecretaria de la cartera, Ignacia Fernández.

Leer mas
Triunfo

Presidente de Independiente llegó a la Conmebol e insi...

Néstor Grindetti, timonel del elenco argentino, viajó hasta Paraguay para exponer la versión del club en torno a los incidentes ocurridos ante Universidad de Chile, y en su llegada al país, remarcó que “venimos a contar qué pasó y a transmitir que nosotros vamos a defender los intereses de Independiente”.

Leer mas
Nacional

Ministros llegan a La Moneda ante inminente cambio de ...

La ceremonia está programada para las 17 horas, aunque podría retrasarse. Los secretarios de Estado ya están llegando al Palacio de Gobierno. Los primeros en presentarse fueron la ministra de Defensa, Adriana Delpiano; la titular del Ministerio de Obras Públicas, Jessica López, y el de Ciencias, Aldo Valle, consignó Emol. Se espera que el titular de Economía, Nicolás Grau, asuma en el Ministerio de Hacienda y el exministro, Álvaro García, reemplace al frenteamplista en Economía.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/