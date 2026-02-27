Mon Laferte hace historia en Viña 2026 llevándose la Gaviota de Platino: hubo propuesta de matrimonio en plena Quinta Vergara

Mon Laferte encendió la quinta y penúltima noche del Festival de Viña del Mar 2026 con una presentación que marcó la recta final del certamen. La Quinta Vergara comenzó a despedir su edición número 65 con un show cargado de emoción y simbolismo.

La artista chilena protagonizó un momento histórico al recibir las Gaviotas de Plata, Oro y también la de Platino, en el decimotercer espectáculo del evento. El reconocimiento la posiciona entre las figuras más destacadas que han pasado por el escenario viñamarino.

Mon Laferte abrió su show con una puesta en escena impactante, luciendo un vestido blanco, los ojos vendados y una estética inspirada en Marilyn Monroe. Interpretó “Mi Hombre” con las manos atadas, desatando la ovación inmediata del público.

El concierto continuó con “Femme Fatale” y “Amor completo”, canciones que fueron coreadas masivamente por el público. “Estoy un poco hiperventilada, pero muy feliz”, señaló tras sus primeras interpretaciones.

El espectáculo sumó colaboraciones en vivo, cuando Akrilla y Javiera Electra subieron al escenario para acompañarla en “Pa’ dónde se fue”. La energía del show se mantuvo con temas como “Si tú me quisieras”, “My one and only love” y “Veracruz”.

La expectativa por la Gaviota de Platino creció con el avance del show, mientras sonaban “Melancolía”, “Te juro que volveré” y “Amárrame”. Fue entonces cuando Rafael Araneda y Karen Doggenweiler entregaron las Gaviotas de Plata y Oro en conjunto.

Tras recibir los primeros galardones, la cantante agradeció emocionada su paso por el certamen, afirmando: “Quisiera darle las gracias al festival por darme la oportunidad de presentarme nuevamente. El festival fue un antes y un después para mi carrera, se me abrieron muchas puertas. Es muy emocionante estar aquí”.

Pareja se piden matrimonio en medio del show

Después, la cantante continuó con “Mi buen amor”, momento en que ocurrió una escena inesperada en la Quinta Vergara. Una pareja del público decidió pedirse matrimonio en pleno show, generando la inmediata reacción del “Monstruo”.

La sorpresa aumentó cuando se evidenció que ambos sostenían una caja de argollas, dejando en claro que no se trataba de una propuesta unilateral. Los dos querían casarse, lo que desató una ovación generalizada en el recinto.

Mon Laferte tardó unos segundos en notar la situación mientras seguía cantando, hasta que la futura esposa también se arrodilló. Al percatarse, la artista reaccionó con evidente asombro ante lo que ocurría frente al escenario.

Con los brazos abiertos y visiblemente emocionada, detuvo la canción para acompañar el momento, y expresó: “¡Felicidades!”. Luego les lanzó un beso a ambos antes de retomar el espectáculo.

La Gaviota de Platino

El premio máximo del festival fue entregado por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, luego de que el público manifestara su descontento ante la despedida de la artista. La distinción llegó tras interpretar “Mi buen amor” y “Tu falta de querer”.

Mon Laferte reaccionó entre lágrimas al recibir el reconocimiento, señalando: “la verdad, no se ni qué decir. Solo quiero decirle a cada persona que está aquí que de verdad yo los amo, genuinamente amo a mi público y a mi país. Lo único que deseo para cada persona es que sea feliz. Mucho amor para todos ustedes”.

El cierre del espectáculo estuvo marcado por “Vida normal” y “Antes de ti”, con una Quinta Vergara completamente entregada. La artista se convirtió en la sexta persona en recibir la Gaviota de Platino y la segunda mujer en lograrlo, después de Myriam Hernández.

Además, se consolidó como la cuarta figura chilena en obtener este reconocimiento, sumándose a nombres como Myriam Hernández, Lucho Gatica y Los Jaivas.

La polémica por la gaviota de platino

La entrega del galardón estuvo rodeada de cuestionamientos, luego de que se conociera que el municipio modificó el decreto para permitir su adjudicación. Según lo informado, los cambios se realizaron durante la misma jornada.

Las bases del premio establecen dos requisitos clave: contar con al menos 30 años de trayectoria y mantener un “vínculo íntimo y recíproco con el Festival”. Si bien la cantante cumplía con el segundo punto, no alcanzaba el mínimo de años exigido.

La decisión generó debate, ya que pese a haber iniciado su carrera a temprana edad, la artista no cumpliría formalmente con el requisito de trayectoria estipulado en las bases.