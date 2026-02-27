Home Nacional "chofer murió tras choque e incendio de camión en la ruta 5 norte,..."

Chofer murió tras choque e incendio de camión en la Ruta 5 Norte, Ovalle

Según los primeros antecedentes recabados, un camión que trasladaba cemento y que circulaba en dirección sur impactó por alcance a otro vehículo de carga que permanecía detenido en la ruta.

Patricia Schüller Gamboa
Un grave accidente se produjo la madrugada de este viernes en el kilómetro 380, en el sector de Oruro, dentro de la comuna de Ovalle, Región de Coquimbo.

El siniestro terminó con la muerte de un conductor y la destrucción total de su camión a causa de un incendio.

La cabina del primer camión comenzó a arder violentamente


Producto de la colisión, la cabina del primer camión comenzó a arder violentamente. La intensidad de las llamas impidió cualquier posibilidad de rescate.

El conductor falleció en el mismo sitio del suceso.

Al lugar acudieron varias compañías del Cuerpo de Bomberos de Ovalle.

Por disposición del Ministerio Público, la investigación quedó en manos de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, unidad especializada que deberá establecer la dinámica y las causas del choque.

