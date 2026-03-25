Cadem: Aprobación de Kast cae al 47% y un 59% cree que la decisión de subir las bencinas era evitable

La encuesta Cadem registró una nueva caída en la aprobación del Presidente José Antonio Kast tras el anuncio del alza de los combustibles.

La desaprobación supera ahora la valoración positiva del Mandatario.

Según consignó Radio Biobío, la aprobación llegó a 47%, cuatro puntos menos que el sondeo anterior y 10% menos que al inicio de su Gobierno.

La desaprobación saltó de un 42% a un 49% en comparación con la encuesta anterior, lo que revela un alza de 7%. Al inicio del mandato, el índice era de 34%, o sea, subió un 15% en comparación con los primeros días de administración.

El sondeo mostró que un 59% de los encuestados cree que la decisión de subir las bencinas era evitable y el 43% cree que el Estado tiene los recursos suficientes para financiar sus compromisos.

En tanto, solo un 33% piensa que el Estado pasa por una situación crítica, argumento del gobierno para justificar el aumento de precio en los combustibles.

Un 46% responsabiliza a la guerra en Medio Oriente

Al ser consultados sobre quién es el responsable del alza en las bencinas, un 46% dice que la guerra en Medio Oriente, un 31% del actual Gobierno de Kast y un 21% de la administración Boric.

Junto con ello, un 85% cree que el alza lo afectará personalmente y un 39% dice que el principal afectado es la clase media.

Un 66% dijo que gastaría menos en otras cosas para afrontar el aumento de valor de las bencinas, mientras que un 61% dijo que esto le traería dificultades económicas severas, un 57% dijo que se verá obligado a utilizar el transporte público y un 48% dejaría de comprar parafina para calefacción. Esto último, pese a que el anuncio contiene un congelamiento de precios del kerosene.

Finalmente, un 54% cree que la gasolina seguirá subiendo y un 94% piensa que la inflación se verá mucho o bastante afectada.