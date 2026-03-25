Detienen a 5 personas en investigación de asesinato de Cristóbal Miranda en la noche de Año Nuevo en Biobío

Cinco personas fueron detenidas en las últimas horas este miércoles por su presunta participación en el asesinato de Cristóbal Miranda en Talcahuano. El caso ha generado atención tras nuevos avances en la investigación.

El joven fue víctima de una violenta agresión. Recibió una brutal golpiza durante las celebraciones de Año Nuevo, hecho ocurrido hace casi cuatro meses.

Según información de Radio Biobío, los detenidos fueron capturados por funcionarios del OS-9 de Carabineros. El procedimiento se concretó tras diversas diligencias investigativas.

En paralelo, la familia de la víctima había impulsado nuevas acciones judiciales. Recientemente ampliaron la querella por el crimen, buscando avanzar en la identificación de más responsables.

Además, los cercanos al joven solicitaron al Ministerio Público nuevas medidas. Pidieron la formalización de otros sospechosos vinculados al caso, lo que finalmente derivó en estas detenciones.