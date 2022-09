Michael Clark explica motivos para comprar la U y contratación de exasesor de Sergio Jadue

En medio de la crisis que tiene a Universidad de Chile nuevamente con la amenaza del descenso, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, sacó la voz.

El presidente de la concesionaria que administra al cuadro estudiantil se refirió al delicado momento que vive el club y a los motivos que llevaron al fondo de inversiones a interesarse en la U.

“Se mezclan cosas emocionales, personales, de negocio. A mí siempre me ha gustado la U, y desde afuera se veía que no andaba bien en la cancha e institucionalmente todos los años andaba un poco más débil. Año tras año se perdió dinero, se perdió un patrimonio importante”, reconoció en diálogo con Radio Cooperativa.

“Quisimos entrar para cambiar eso. El plan es devolver a la U a nivel de prominencia que nunca debió dejar de tener, a ámbito local y sudamericano. El primer foco fue ordenar la casa. Todos los meses se gastaba más de lo que ingresaba. Ese proceso está por acabar. En uno o dos meses más debiésemos ser capaces darle viabilidad financiera al club”, añadió.

Además, abordó la polémica contratación del asesor Mauricio Etcheverry, quien trabajara en el pasado con Sergio Jadue, expresidente de la ANFP: “La U tiene asesores en varias áreas. Contratamos a Mauricio porque yo siento que nosotros como club tenemos algunas falencias en algunas de las áreas en las cuales operamos, que tiene que ver con la relación con la ANFP y la logística de los partidos y la seguridad. Al club le está costando mucho eso”.

“Requeríamos la ayuda de un asesor. Consultamos y apareció el nombre de Mauricio, que yo entiendo el ruido que puede generar por el vínculo con Sergio (Jadue) en su minuto. Mauricio fue investigado y salió libre, no se le encontró nada. Más allá de que sea amigo o no de Sergio, los hechos dicen que nunca se le probó nada. Él nos viene ayudar en un tema puntual, no es funcionario del club, no tiene un correo del club, no va al club”, agregó.

Clark manifestó su optimismo de alejarse del descenso: “Estoy muy confiado. Estoy seguro que nos va a ir bien en la última parte de campeonato”.

Consultado sobre el nuevo estadio, sostuvo: “La falta de estadio pasa de ser un anhelo a una necesidad. Conseguir estadios para la U se pone muy difícil. Creo que hay un ensañamiento. Los de la U son lejos los más caros. Yo creo que hoy como una manera de asegurar la continuidad operacional del club, necesita tener un estadio”.

Respecto a las acusaciones sobre un vínculo con Huachipato, dijo: “Yo creo que la U debe administrarse de manera profesional. Si el jugador viene de Huachipato, viene de otro equipo, lo representa Juan o Diego, no nos debería interesar. Sé todo el ruido que hay. Este club ya ha pagado préstamos de 1 millón y medio de dólares. Creo que es injusto decir que ahora la relación con Huachipato se ha profundizado. Huachipato se puede dar el lujo de tomar apuesta con jugadores, ponerlos, y que sean adquiridos por otros más grandes. No nos vamos a cerrar ni a un club ni a un representante porque alguien diga una cosa u otra”.

“En la página web del club están los nombres de los dueños del club. Me imagino que con todo el revuelo que esto crea, si es que eso fuera real, que alguien tenga una prueba. No puedo andar desmintiendo todo. El nivel de escrutinio público. Si nadie encuentra nada es porque no hay nada”, agregó.