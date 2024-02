Miguel Piñera: “Hay demasiado dolor, agradecido de todas las muestras de cariño”

Miguel Piñera, hermano de Sebastián Piñera y conocido popularmente como “Negro Piñera”, llegó la tarde de este miércoles a la sede del ex Congreso Nacional para acompañar a su familia en el velatorio.



Consultado sobre el difícil momento que significa la pérdida de su hermano, Piñera dijo: “Hay demasiado dolor, no tengo palabras. Muy agradecido de toda la gente y las muestras de cariño … no puedo hablar”.



Este martes, una vez confirmada la muerte de su hermano, el cantante escribió en su cuenta de Instagram un sentido mensaje.



“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de nuestro querido hermano, Sebastián Piñera Echenique, ex presidente de la República de Chile. Sebastián nos dejó el día de hoy, a los 74 años de edad, luego de un accidente de helicóptero. Su partida deja un gran vacío en nuestras vidas”, partió escribiendo.



“Fue un hombre de familia ejemplar, un empresario visionario, un líder político excepcional y un tremendo hermano. Su legado estará marcado por su incansable lucha por la libertad, la democracia y el desarrollo de nuestro país”, agregó.



“Sebastián Piñera será recordado por su carisma, su energía y su optimismo contagioso. Su espíritu incansable y su profunda convicción en el futuro de Chile siempre nos inspirarán. En este momento de dolor, rogamos por su eterno descanso y acompañamos a su esposa, Cecilia Morel, a sus hijos y nietos en su dolor. Descansa en paz, hermanito”, finalizó.