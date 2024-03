Miguelito responde a las críticas por polémico beso a Fran Undurraga en “Tierra Brava”: “Tenemos confianza”

Hace algún tiempo, se registró un polémico momento en el reality de Canal 13, “Tierra Brava”, luego de que Miguelito besara a su excompañera en el encierro, Francisca Undurraga, algo por lo que el comediante recibió diferentes críticas.

En su momento, varios usuarios en redes sociales aseguraron que el ex “Morandé con Compañía” besó sin su consentimiento a la modelo, y a raíz de esa situación, el también actor se refirió al momento durante el reciente capítulo del programa de Vía X, “Todo va a estar bien”.

“Somos amigos con la Fran”, comenzó diciendo Miguelito en su conversación con Eduardo de la Iglesia, conductor del espacio.

Asimismo, ante la consulta del animador sobre si “¿ella no se sintió incómoda con eso (el beso)?”, Hans Malpartida (su nombre real), manifestó que “según la tirada de cámara, como que se limpia el beso, pero me hubiera encantado que si se sintió incómoda que me hubiera dicho, porque yo le hubiera pedido disculpa, porque con la Fran somos amigos”.

“Si quieres te muestro las conversaciones que tenemos. Hablamos por WhatsApp con ella. Con la Fran tenemos confianza”, añadió.

Posteriormente, planteó que “la gente dijo que fue contra su voluntad. Contra tu voluntad es cuando yo te agarro y tú me estás empujando. Sin consentimiento es cuando te dicen ‘no, no quiero’. Sin permiso puede ser”.

Además, respecto a las críticas que apuntaban a un comportamiento inapropiado de su parte con el resto de sus compañeras, reconoció que se considera un poco “picaflor”, y aclaró que “yo dormía con ellas, nunca tuve otra intención con ellas, yo estoy súper tranquilo”.

Por otra parte, comentó que no descarta interponer alguna acción judicial contra quienes lo han criticado en programas de farándula.