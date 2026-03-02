Mil pobladores marchan por la Alameda en primer lunes de marzo: exigen subsidios habitacionales

Un grupo de cerca de 1.000 pobladores, pertenecientes a los comités del Movimiento Solidario Vida Digna, realizó una marcha por la Alameda durante la mañana de este lunes en Santiago. La movilización se desarrolló en el primer lunes de marzo y generó impacto en el tránsito capitalino.

Los manifestantes se congregaron en el sector de Los Héroes y avanzaron en dirección al Ministerio de Vivienda (Minvu). Durante el recorrido ocuparon las pistas hacia el oriente, lo que provocó congestión vehicular en el eje central de la ciudad.

La movilización busca exigir la reposición de recursos destinados a viviendas sociales. Los participantes acusan que la Dirección de Presupuestos habría reducido los subsidios DS49 aprobados en el Presupuesto 2026, pasando de 40 mil a 19.500.

Desde el Ministerio de Vivienda desmintieron previamente esa información. Según la cartera, los montos no habrían sufrido la disminución señalada por los manifestantes.

El vocero del Movimiento Solidario Vida Digna, Maximiliano Bazán, señaló a Radio Biobío que “hacemos un llamado con fuerza al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Vivienda, que repongan los subsidios, que repongan los recursos públicos”. El dirigente enfatizó la urgencia de resolver la situación habitacional.

Bazán agregó que “No es justo que por sus errores de cálculo de los ingresos fiscales, seamos los pobladores sin casas de este país, los que paguemos el pato”. Con estas palabras, cuestionó la gestión de los recursos públicos.

Tras arribar al Ministerio de Vivienda, los manifestantes esperan ser recibidos por autoridades para plantear sus demandas. El objetivo es obtener una respuesta concreta frente a sus exigencias.