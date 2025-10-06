Milei defiende a diputado oficialista que bajó su candidatura por vínculos con el narcotráfico

El presidente argentino, Javier Milei, respaldó este domingo al diputado de su propio partido, quien renunció a su candidatura legislativa en medio de un escándalo por presuntos vínculos con el narcotráfico, y calificó las acusaciones como “una operación siniestra”.

En una entrevista con el canal LN+, Milei afirmó que las denuncias contra el diputado nacional José Luis Espert constituyen un “conjunto de calumnias, injurias y todas estas cosas aberrantes”.

Además, señaló que “el profe Espert es un peleador, un gladiador. Se baja porque tiene una responsabilidad histórica, que la causa de la libertad es más importante que nosotros”, agregó el mandatario.

El partido oficialista La Libertad Avanza, que actualmente es minoría en ambas cámaras, espera sumar escaños en las elecciones legislativas del 26 de octubre, aunque sin posibilidades de lograr mayoría propia.

Sin embargo, la campaña se vio afectada luego de que se revelara que Espert habría recibido en 2020 unos 200.000 dólares de Federico “Fred” Machado, actualmente bajo arresto domiciliario en Argentina y requerido por la Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

José Luis Espert, economista de 63 años, admitió el jueves haber recibido esa suma como pago por una consultoría para una empresa minera en Guatemala, propiedad de Machado, un argentino de 57 años. También reconoció que durante su campaña presidencial de 2019 realizó cerca de 35 viajes en aviones pertenecientes a Machado, aunque aseguró desconocer sus supuestas relaciones con el narcotráfico.

La renuncia de Espert representa un nuevo obstáculo para Milei, ya tensionado políticamente de cara a los comicios. Su derrota en septiembre en elecciones locales generó incertidumbre en los mercados sobre la gobernabilidad durante la segunda mitad de su mandato, lo que provocó una corrida cambiaria, contenida temporalmente por promesas de apoyo desde Estados Unidos.

A esta situación se añaden acusaciones de corrupción contra Karina Milei, hermana del presidente, por el presunto cobro de sobornos, así como una denuncia contra el propio Milei por una supuesta criptoestafa ocurrida en febrero.