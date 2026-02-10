Ministra Aguilera y May Chomali sostuvieron reunión bilateral: cita se prolongó por 3 horas

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, sostuvo este lunes un encuentro bilateral con su sucesora, May Chomali, en el marco de las reuniones de traspaso a la futura administración que comienza el 11 de marzo próximo.

En la cita estuvieron presentes, además de la actual y de la futura jefa de la cartera, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, desde lado del Ejecutivo. A su vez, por el lado de la nueva administración asistió Julio Montt quien asumirá como nuevo subsecretario de Redes Asistenciales. La futura subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, no puedo estar presente en esta primera reunión por encontrarse esta semana fuera de Chile.

Durante la reunión, que se extendió por casi tres horas, las actuales autoridades y el equipo que asumirá en marzo la conducción de la cartera de salud abordaron las diversas temáticas relacionadas al sector y los futuros desafíos.

Los próximos encuentros serán a nivel de equipos técnicos a fin de abordar con precisión cada área y su respectivo traspaso.

Aguilera por su sucesora: “Valoro la experiencia que tiene”

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, valoró la experiencia de la próxima titular de la cartera, May Chomali, “como especialista en salud pública” y destacó al equipo que se incorporará a la cartera en la próxima administración de José Antonio Kast.



“Encuentro que es una muy buena señal nominar nuevamente a un especialista en salud pública como los que estamos también a cargo ahora de la cartera”, indicó.



Aguilera destacó que Chomali trabajó en el servicio de salud Metropolitano Oriente y en la Clínica Las Condes por lo que conoce el sector público y privado.



“En sus últimos años estaba trabajando en un proyecto Corfo del CENS que también estaba colaborando con nosotros en lo que significan los sistemas de información para los tiempos de espera”, añadió.



Por otro lado, la secretaria de Estado también valoró la trayectoria del próximo subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, y señaló que desempeñó el mismo cargo en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.



Junto con ello, resaltó que es director del Hospital Luis Tisné Brousse, el cual “tiene muy buenas cifras, por ejemplo, en el caso de tiempos de espera”.



Finalmente, Aguilera afirmó que “es un muy buen equipo” y que realizarán una “entrega pormenorizada de los desafíos del sector al equipo entrante”.