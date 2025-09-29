Home Nacional "ministra lobos tras críticas por presupuesto 2026: “hemos a..."

Ministra Lobos tras críticas por Presupuesto 2026: “Hemos actuado con transparencia”

La titular de la Segpres, en conversación con Radio ADN, dijo que “yo esperaría que primero conozcamos el presupuesto, porque hoy estamos ‘calentando motores’ con afirmaciones o acusaciones que no se condicen con la realidad”.

Patricia Schüller Gamboa
La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, respondió a las críticas ante la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos 2026.

En conversación con Radio ADN, Lobos dijo que “la Ley de Presupuesto es una de las leyes más importantes. Muchas veces parece lejana, porque es muy técnica, pero en la práctica refleja las prioridades del Gobierno para el año siguiente”.

La secretaria de Estado recalcó que “nosotros hemos actuado con transparencia. Tal como lo han respondido las carteras, respecto de Vivienda y otros casos puntuales, y como señaló ayer el ministro Grau, Chile tiene una institucionalidad fiscal sólida. Eso lo reconocen incluso las clasificadoras de riesgo internacionales en sus informes recientes”.

Asimismo, señaló que esperan “que el debate parlamentario se dé con total transparencia, con todos los antecedentes sobre la mesa. El Consejo Fiscal Autónomo participará, y los parlamentarios y sus asesores podrán conocer la información. Queremos un debate institucional y serio”.

