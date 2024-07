Ministra Orellana y dichos de Macaya sobre condena a su padre: “Es señal de desprotección a las víctimas”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se pronunció sobre la reciente condena a Eduardo Macaya, padre del senador presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya.



En diálogo con CNN Chile, Orellana expresó su respaldo al proceso judicial y enfatizó la importancia de respetar las decisiones de los tribunales.



“Lo primero es respaldar la decisión judicial y decir que es muy importante en nuestro país que sigamos avanzando en la idea de que nadie está por sobre la ley”, afirmó.



La ministra agregó que las declaraciones del senador Macaya están fuera de lugar y que “es lamentable ver a un senador que sigue defendiendo la inocencia de su padre pese a la contundencia de las pruebas”.



“Es una señal de desprotección a las víctimas y que muestra demasiado gráficamente todo lo que tienen que enfrentar quienes denuncian abuso sexual, en especial los niños y niñas que tienen que cargar además con el costo de que se les diga que ellas están destruyendo a la familia, cuando la responsabilidad de aquello es única y exclusivamente del perpetrador“, añadió.



“Es fundamental que los casos de abuso sexual infantil sean tratados con la máxima seriedad y que las víctimas reciban el apoyo necesario para afrontar estos procesos”, sostuvo.



Y agregó que “las autoridades tenemos una obligación que es más alta que el estándar de la ley. Eso en ese sentido y en ese sentido así debiera ser. Así debiera, no, así está sentado en la jurisprudencia, cierto que las cosas se agravan cuando una es autoridad”.



Orellana también destacó el hecho de que las palabras de Macaya en defensa de su padre provienen de un senador de la República y presidente de un partido político.



“Me parece que una persona que tiene una vocería tan importante, a la que muchos niños y niñas podrían estar escuchando un domingo en la mañana, muchos adultos y adultas que son quizás profesores, tíos, tías, que pueden ser agentes del cuidado en una situación de abuso sexual infantil, es lamentablemente“, afirmó.



“No puedo dejar de decirlo, es una muy mala declaración que muestra cero comprensión del problema y que insiste en enfocar esto como una situación familiar. Esto no es una situación familiar, esto no es un secreto de familia, esto no es la ropa sucia se lava en casa, esto es un delito”, subrayó.



Eduardo Macaya fue sentenciado a seis años de presidio por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando, en la Región de O’Higgins, por abuso sexual reiterado contra dos menores de edad.



El timonel de la UDI al ser consultado por Canal 13 afirmó que “para cualquier hijo de una persona que sea acusado de situaciones como esta, verse involucrado en este tipo de situaciones (es doloroso). Evidentemente, yo como hijo de, estoy del lado de mi padre”.



En otra parte de la entrevista afirmó que “si hay una sentencia judicial, lo que le corresponde a cualquier chileno, más a un senador de la República, es respetarla, y con mayor razón si es que eventualmente se convierte en una sentencia definitiva. Y eso todavía no ocurre y hasta que no ocurra, también hay un principio constitucional que es la presunción de inocencia”.



Dijo también que él trata de “empatizar con personas que establecen como ciertos hechos que no conocen. Acá parte por una situación familiar, una persona que es grabado en un entorno familiar y a partir de eso se generan grabados sin su consentimiento, con pruebas y con un video que es bastante editado. Yo creo que es importante tener toda la cautela de separar lo que es la situación de una persona que tiene el derecho de defenderse”.