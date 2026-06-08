Despedida a Julio Jung: revisa cuándo y cómo será el funeral del emblemático actor

Fundación Gestionarte informó detalles del funeral de Julio Jung a través de una convocatoria pública para despedir al reconocido actor, fallecido el sábado.

“Con profunda emoción, compartimos la convocatoria para acompañar y despedir a nuestro querido compañero, Julio Jung del Favero”, señalaron desde la organización.

El último adiós a Julio Jung comenzará a las 9:30 horas de este lunes en el Teatro Oriente, en la comuna de Providencia. Posteriormente, a las 10:30 horas, el cortejo partirá con destino al Cementerio General.

El recorrido incluirá un paso por las pergoleras, donde el intérprete recibirá un homenaje antes de llegar al camposanto.

“Cuando lleguemos al Cementerio General, será el primer responso en la Capilla Octogonal (entrada principal del cementerio)“, informaron.

Desde la organización también detallaron que a las 13:00 horas se realizará el responso final y la despedida de Jung en la capilla del cinerario del Cementerio General.

“Agradecemos desde ya su compañía para abrazar a su familia y rendir un último homenaje a este gran maestro”, hicieron la invitación.

La muerte de Julio Jung

El fallecimiento de Julio Jung fue comunicado el pasado sábado, generando diversas muestras de pesar en el mundo artístico y cultural.

La noticia fue confirmada por la familia del actor. A ello se sumaron mensajes de instituciones como Chile Actores.

“Con profundo dolor y tristeza, lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro compañero, un artista imprescindible de nuestra cultura, Julio Jung del Favero”, indicaron desde el gremio.

El velorio se realizó en el Teatro Oriente, hasta donde llegaron familiares, amigos y numerosas personas que quisieron acompañar a la familia.

“Poco puedo hablar porque estoy con muchas emociones encima, pero sí con claridad (puedo decir) que estoy agradecida de la gente que ha llegado acá, al teatro, tempranísimo, desde las 10:30 de la mañana”, expresó María Elena Duvauchelle.

“Lo aprovechamos al máximo, entregándole cariño, apañándolo, dándole besos y acompañándolo, eso es todo… hasta el último momento”, cerró por su parte su hijo, Julio Jung Duvauchelle.

“Era un viejo mañoso”: María Elena Duvauchelle recordó con emoción a Julio Jung en su velorio