Home Vanguardia "despedida a julio jung: revisa cuándo y cómo será el funeral del ..."

Despedida a Julio Jung: revisa cuándo y cómo será el funeral del emblemático actor

“Con profunda emoción, compartimos la convocatoria para acompañar y despedir a nuestro querido compañero, Julio Jung del Favero”, señalaron desde la Fundación Gestionarte.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Despedida a Julio Jung: revisa cuándo y cómo será el funeral del emblemático actor

Fundación Gestionarte informó detalles del funeral de Julio Jung a través de una convocatoria pública para despedir al reconocido actor, fallecido el sábado.

“Con profunda emoción, compartimos la convocatoria para acompañar y despedir a nuestro querido compañero, Julio Jung del Favero”, señalaron desde la organización.

El último adiós a Julio Jung comenzará a las 9:30 horas de este lunes en el Teatro Oriente, en la comuna de Providencia. Posteriormente, a las 10:30 horas, el cortejo partirá con destino al Cementerio General.

El recorrido incluirá un paso por las pergoleras, donde el intérprete recibirá un homenaje antes de llegar al camposanto.

“Cuando lleguemos al Cementerio General, será el primer responso en la Capilla Octogonal (entrada principal del cementerio)“, informaron.

Desde la organización también detallaron que a las 13:00 horas se realizará el responso final y la despedida de Jung en la capilla del cinerario del Cementerio General.

“Agradecemos desde ya su compañía para abrazar a su familia y rendir un último homenaje a este gran maestro”, hicieron la invitación.

La muerte de Julio Jung

El fallecimiento de Julio Jung fue comunicado el pasado sábado, generando diversas muestras de pesar en el mundo artístico y cultural.

La noticia fue confirmada por la familia del actor. A ello se sumaron mensajes de instituciones como Chile Actores.

“Con profundo dolor y tristeza, lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro compañero, un artista imprescindible de nuestra cultura, Julio Jung del Favero”, indicaron desde el gremio.

El velorio se realizó en el Teatro Oriente, hasta donde llegaron familiares, amigos y numerosas personas que quisieron acompañar a la familia.

“Poco puedo hablar porque estoy con muchas emociones encima, pero sí con claridad (puedo decir) que estoy agradecida de la gente que ha llegado acá, al teatro, tempranísimo, desde las 10:30 de la mañana”, expresó María Elena Duvauchelle.

“Lo aprovechamos al máximo, entregándole cariño, apañándolo, dándole besos y acompañándolo, eso es todo… hasta el último momento”, cerró por su parte su hijo, Julio Jung Duvauchelle.

“Era un viejo mañoso”: María Elena Duvauchelle recordó con emoción a Julio Jung en su velorio

Source Texto: La Nación / Foto: Aton
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
Terremoto de magnitud 7,8 destruye edificios en Filipi...

Las autoridades filipinas llamaron a evacuar las zonas costeras y dirigirse a lugares elevados ante el riesgo de olas generadas por el sismo. El epicentro se ubicó a 24 kilómetros al oeste de la isla de Mindanao.

Leer mas
Nacional
Diputados piden a Contraloría se pronuncie sobre legal...

Los parlamentarios Luis Cuello (PC) junto a Boris Barrera (PC) y Juan Santana (PS) recurrieron ante el organismo contralor.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: dónde probar los mejores platos...

La Región Metropolitana ofrece diversas alternativas para quienes buscan disfrutar preparaciones donde el tofu es el protagonista. Descubre algunos de los lugares que destacan por sus sabores únicos.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
14
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/