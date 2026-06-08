SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras terremoto registrado en Filipinas

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este domingo cualquier riesgo de tsunami para las costas chilenas luego del fuerte terremoto registrado en Filipinas.



El movimiento telúrico, que alcanzó una magnitud de 7,8, había motivado el monitoreo de las autoridades nacionales debido a su ubicación en el Océano Pacífico y a la posibilidad de que generara alteraciones en el nivel del mar.



Sin embargo, una vez finalizado el proceso de evaluación técnica, el organismo informó que no existe amenaza para el territorio nacional.



De acuerdo con el SHOA, las modelaciones y análisis realizados permitieron establecer que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para provocar un tsunami con impacto en las costas chilenas.



La información entregó tranquilidad luego de que durante las primeras horas posteriores al terremoto se mantuviera una evaluación preventiva del evento para determinar sus posibles efectos.



Pese a descartar cualquier riesgo para Chile, el organismo indicó que continuará observando el comportamiento del fenómeno como parte de los protocolos habituales de vigilancia y monitoreo.



Con ello, las autoridades descartaron la necesidad de adoptar medidas de emergencia o activar procedimientos especiales en las zonas costeras del país.