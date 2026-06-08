Home Nacional "shoa descarta riesgo de tsunami en chile tras terremoto registrad..."

SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras terremoto registrado en Filipinas

El movimiento telúrico, que alcanzó una magnitud de 7,8, había motivado el monitoreo de las autoridades nacionales debido a su ubicación en el Océano Pacífico y a la posibilidad de que generara alteraciones en el nivel del mar.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras terremoto registrado en Filipinas

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este domingo cualquier riesgo de tsunami para las costas chilenas luego del fuerte terremoto registrado en Filipinas.

El movimiento telúrico, que alcanzó una magnitud de 7,8, había motivado el monitoreo de las autoridades nacionales debido a su ubicación en el Océano Pacífico y a la posibilidad de que generara alteraciones en el nivel del mar.

Sin embargo, una vez finalizado el proceso de evaluación técnica, el organismo informó que no existe amenaza para el territorio nacional.

De acuerdo con el SHOA, las modelaciones y análisis realizados permitieron establecer que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para provocar un tsunami con impacto en las costas chilenas.

La información entregó tranquilidad luego de que durante las primeras horas posteriores al terremoto se mantuviera una evaluación preventiva del evento para determinar sus posibles efectos.

Pese a descartar cualquier riesgo para Chile, el organismo indicó que continuará observando el comportamiento del fenómeno como parte de los protocolos habituales de vigilancia y monitoreo.

Con ello, las autoridades descartaron la necesidad de adoptar medidas de emergencia o activar procedimientos especiales en las zonas costeras del país.

Source Texto: La Nación/Foto: SHOA
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Economía
IPC de mayo marcó menos de lo esperado: fue de 0,2% y ...

Por productos, las principales alzas fueron carne de vacuno con 2,7%; alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares con 1,0%; transporte aéreo internacional con 9,4% y gas licuado con 3,2%. Entre las principales bajas, el pan cayó 4,0% mensual, mientras que el transporte en bus interurbano registró en mayo una disminución mensual de 9,1%.

Leer mas
Internacional
Keiko Fujimori supera solo por un punto a Roberto Sánc...

De acuerdo con los resultados difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la mañana de este lunes el conteo alcanzaba casi en 93% de los sufragios, con el 50,3% para Fujimori y el 49,7% para Sánchez.

Leer mas
Triunfo
Sin los tres grandes: Así quedaron las semifinales de ...

Finalmente se conocieron los cuatro equipos que disputarán la siguiente fase, instancia a la que no lograron clasificar Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/