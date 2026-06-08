Detectan más de 100 toneladas de drogas impregnadas en madera

Más de 100 toneladas de drogas, que estaba impregnada en 1.080,8 toneladas de madera lista para la exportación, fue incautada. Esti gracias a una indagatoria liderada por la Fiscalía Regional de Arica junto a Aduanas y la Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional (Directemar).

Según consignó Emol, clorhidrato de cocaína, ketamina y otras sustancias ilícitas asociadas a la producción de cafeína y lidocaína fueron halladas en contenedores de los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso.

La mayor incautación en el país

Según la Fiscalía, este operativo constituye la mayor incautación en el país, si se considera que, de cada madera detectada, entre un 10 y 20% corresponde a sustancias ilícitas. “Lo que configura una incautación superior a las 100 toneladas de droga, principalmente clorhidrato de cocaína y ketamina”.

Se estima que la droga incautada supera las 584 millones de dosis, alcanzando un avalúo de 8.334 millones de dólares en mercados europeos.



La investigación, que se desarrolló por seis meses, permitió establecer una sofisticada modalidad criminal. Esta consistía en la impregnación química de droga en madera destinada a la exportación.

Con este método intentaban pasar controles convencionales, utilizando procesos químicos avanzados que requieren de laboratorios especializados para extraer y recuperar la droga.



Este cargamento tenía como destino Alemania, Bélgica, Francia, República Checa, Marruecos, Estados Unidos, España, Portugal, Italia. Además de México, Nueva Zelanda, Panamá, Mauricio, Reino Unido y República Dominicana.

“Las organizaciones criminales utilizarían a Chile como plataforma logística para proyectar cargamentos contaminados hacia puertos estratégicos de Europa, Norteamérica, Oceanía y África. Aprovechando el alto flujo del comercio marítimo internacional y las complejas cadenas logísticas asociadas al comercio exterior”, señaló el Ministerio Público, consignó Emol.