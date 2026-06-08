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IPC de mayo marcó menos de lo esperado: fue de 0,2% y acumuló 3,9% en 12 meses

Por productos, las principales alzas fueron carne de vacuno con 2,7%; alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares con 1,0%; transporte aéreo internacional con 9,4% y gas licuado con 3,2%. Entre las principales bajas, el pan cayó 4,0% mensual, mientras que el transporte en bus interurbano registró en mayo una disminución mensual de 9,1%.

Patricia Schüller Gamboa
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IPC de mayo marcó menos de lo esperado: fue de 0,2% y acumuló 3,9% en 12 meses

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este lunes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó en mayo una variación mensual de 0,2%, acumulando 2,8% en el año y de 3,9% a doce meses.

La cifra representa un alivio a la inflación después del IPC de 1,3% en abril, incidido principalmente por el alza de los combustibles.

En mayo, nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y cuatro presentaron incidencias negativas.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron vivienda y servicios básicos (0,7%) con 0,123 puntos porcentuales (pp.), y transporte (0,6%) con 0,083 pp.

Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,156 pp.

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,8%), que presentó una incidencia de -0,178 pp.

Por productos, las principales alzas fueron carne de vacuno con 2,7%; alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares con 1,0%; transporte aéreo internacional con 9,4% y gas licuado con 3,2%.

Entre las principales bajas, el pan cayó 4,0% mensual, mientras que el transporte en bus interurbano registró en mayo una disminución mensual de 9,1%.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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