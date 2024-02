Ministra Toro por reconstrucción: “Estamos hablando de al menos un par de años”

La ministra de Desarrollo Social y encargada para la reconstrucción de la Región Valparaíso tras los incendios, Javiera Toro, dijo que la tarea de recuperar y reconstruir lo que se ha perdido será un duro trabajo que tomará varios años.



Según recogió Radio Agricultura, Toro detalló que ha estado hablando con varias personas para enfrentar este proceso, incluido los excolaboradores del expresidente Sebastián Piñera, que el miércoles fueron a La Moneda para entregar su propuesta.



“Apenas el Presidente me nombró en esta responsabilidad, me puse en contacto con el expresidente Piñera, con la expresidenta Bachelet, para conocer sus experiencias y me puse en contacto con prácticamente todos los exdelegados de catástrofes desde el 2010 en adelante. Por lo tanto, ya he tenido reuniones con más de 15 personas que me han ido contando distintas experiencias”, dijo.



“Como parte de eso también tuve una reunión los excolaboradores del presidente Piñera, donde me pudieron compartir sus experiencias, sus aprendizajes y nos compartieron también un documento de lineamientos para la reconstrucción”, relató Toro.



Consultada cuánto tiempo podría tardar la reconstrucción, respondió que “no son pocas viviendas, ya tenemos catastrado 7 mil 300 hogares. Puede ser un número poquito menor de viviendas, pero de todas maneras es alto. Un desafío grande en ese sentido. Y además no solo se trata de la reconstrucción de viviendas, también hay que reconstruir un entorno urbano”, precisó.



“Estamos trabajando en el plan de reconstrucción que, como ya lo hemos señalado, lo vamos a presentar durante el mes de marzo, al mismo tiempo que se está avanzando desde el primer día en las ayudas concretas, las ayudas tempranas a la población. Por lo tanto, no quisiera adelantar un plazo, pero sí es algo, en estos queremos ser trasparentes, es una tarea grande”, dijo la ministra.



Agregó que el documento que le presentaron “plantea un plazo de cuatro años, por lo tanto, en cualquier caso, si bien este no es todavía el plan del Gobierno, sino que es algo que estamos trabajando y para lo cual hay que terminar de afinar los catastros, todavía no está evidentemente completa, sí estamos hablando de una tarea de al menos de un par de años”.



En cuanto a la intencionalidad de los focos de los siniestros, la encargada para la reconstrucción confirmó que existen “antecedentes que dan cuenta de que habría intencionalidad. Cuesta creer quién podría hacer algo de esas características, intencionalmente que produzca ese nivel de daño. Pero los antecedentes dan cuenta de ello y, por supuesto, tienen que ser investigado y el Gobierno va a perseguir esas responsabilidades”.