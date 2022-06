Ministro Jackson confirma que se presentará alternativa a proyecto de indulto

El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, dijo este jueves que en las próximas semanas se presentará una alternativa al proyecto de indulto a los detenidos por el estallido social.



Esto, luego de no incluir el proyecto de amnistía en la primera cuenta pública del Presidente Boric.



En entrevista con Radio Cooperativa, el secretario de Estado señaló que les “hubiera gustado llegar con un consenso ya listo respecto de lo que está pensando el Gobierno hacer en esta materia”.



“Sabemos que el proyecto de amnistía, que se inició como moción parlamentaria hace ya más de un año, no concita el apoyo mayoritario en el Senado, por lo tanto, eso es algo que es un dato de la causa”, indicó.



Agregó que frente a la pregunta sobre qué va a hacer la actual administración al respecto, “todos saben que el Gobierno tiene un compromiso para que todas aquellas personas que siguen privadas de libertad, muchas de ellas sin prueba o habiendo sido agravadas sus penas por el contexto en el cual desarrollaron algún acto”.



“La pregunta es cómo le damos una solución, y esperamos tener en las próximas semanas una respuesta alternativa que se está trabajando en el Ministerio de Justicia, que genere más consenso. El proyecto anterior no generaba consenso”, recalcó.



“Esperamos o la próxima semana o la subsiguiente poder dar más novedades. Hoy día no puedo adelantar nada, porque está precisamente en construcción”, sostuvo.



Y finalizó insistiendo que “no se ha abandonado la idea, estamos buscando el mejor consenso posible”.