Ministro Muñoz comparece ante comisión en el Congreso por cable chino submarino

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, expusieron la tarde de este lunes ante la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara para explicar detalles de la tramitación del proyecto de cable de fibra óptica submarino que impulsa la empresa China Express.



Según publico La Tercera, el ministro Muñoz indicó que la iniciativa está en la etapa de evaluación y sigue su tramitación.



“El proyecto presentado por este consorcio chino sigue en la Subtel. Lo único que se dejó sin efecto fue mi firma que había aprobado ese decreto que permitía ir a la Contraloría para la eventual aprobación del primero de 13 pasos que hay que cumplir”, aseguró el ministro.

Se requirió antecedentes a organismos de seguridad

Detalló que se requirió a organismos de seguridad antecedentes sobre cómo esta propuesta podría o no afectar la seguridad nacional y se le pidió a la empresa que aclare los elementos sobre los que han surgido dudas.



El ministro Muñoz explicó que el despliegue de este tipo de infraestructura responde a iniciativas privadas que deben conseguir la autorización del Estado.



En esa línea, puntualizó que, en la normativa chilena, el desarrollo de este tipo de proyectos requiere de 13 trámites sectoriales y no existe una única ley que describa este proceso.



La recepción de obras previa al inicio de la operación depende de que estén todos los permisos aprobados y la Subtel fiscaliza.

Se presentó petición de concesión

El ministro indicó que, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, se analizó el mejor trazado para un proyecto financiado por el Estado y se determinó que la conexión con Australia era más conveniente.



En 2023, ya en el gobierno de Gabriel Boric, ante el interés de Google de materializar el cable, se cerró el acuerdo para dar forma al proyecto denominado Humboldt Connect con Oceanía.



Respecto a esa iniciativa, Muñoz contó que empresas chinas, también se acercaron, mostrando interés en dar forma a este proyecto estratégico y su propuesta fue desechada.



El secretario de Estado informó que 26 de noviembre de 2025, un consorcio de tres empresas chinas presentó formalmente una petición de concesión de servicio intermedio de telecomunicaciones para poder construir un cable submarino entre Concón y Hong Kong.



La Subsecretaría de Telecomunicaciones recibió esa propuesta y se llevó adelante el análisis legal y técnico.



En diciembre, de acuerdo con el detalle dado por el ministro a los diputados, se solicitaron antecedentes adicionales a la empresa asiática y ellos respondieron el 8 de enero.



“Se analizan esos antecedentes y, aproximadamente, el 27 de enero, se me informa, de que los antecedentes ya todos han estado cubiertos y todo el análisis técnico permitiría visar el documento, que es lo que yo hago en ese momento”, indicó el ministro.



La autoridad dijo que en paralelo un funcionario de la Embajada de Estados Unidos concurrió a la Subsecretaría de Telecomunicaciones levantando alertas respecto a aspectos de seguridad asociados al proyecto.



Muñoz reconoció que “evidentemente eso es un motivo de alta preocupación”.



Por ello, dijo, el mismo día en que se recibió la alerta, transmitió al Presidente Boric la información.



“Y hay una sugerencia, una decisión más bien, de dejar sin efecto la firma digital que yo había puesto, una firma que nunca salió del ministerio”, apuntó.



El ministro recalcó que ese trámite nunca entró a Contraloría y la disposición de dejar sin efecto la firma se materializó dos días después.



Asimismo, se iniciaron las coordinaciones para recabar mayores antecedentes asociados a temas de seguridad nacional por parte de los organismos competentes.

La conectividad digital está íntimamente ligada al desarrollo productivo

“La historia termina con que, bueno, ustedes saben, se nos informa por parte del Estado norteamericano de que hay tres funcionarios del país que están con sus visas revocadas”, comentó.



Muñoz hizo hincapié en que “la conectividad digital está íntimamente ligada al desarrollo productivo”.



Por ello, recalcó, que, para mantener una posición de vanguardia en las comunicaciones digitales, son necesarias redes con mayor capacidad. La autoridad dijo que “está en el interés del país tener más cables”.



“Evidentemente tenemos que ser capaces de balancear adecuadamente lo que es un sistema de telecomunicaciones que sea atractivo, potente, que nos permita llegar de buena manera a los desafíos futuros, pero también velando por la seguridad”, aseguró.