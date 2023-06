Mirosevic pide desaforar a autor de filtración de reunión de parlamentarios con Presidente Boric en Cerro Castillo

El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, dijo este jueves que el o los autores de la filtración de la reunión con el Presidente Gabriel Boric en Cerro Castillo deben ser desaforados para que enfrenten la denuncia que presentará el Gobierno.



Según Mirosevic, debe establecerse la “responsabilidad individual y precisa” de la persona que grabó y difundió el contenido de la reunión que el Mandatario sostuvo con 18 parlamentarios de La Araucanía y Biobío para abordar temas de seguridad.



“Hay algunos parlamentarios que no se toman en serio la investidura que tienen, que no se comportan a la altura de como debiese comportarse”, señaló.



“Lo lógico es que aquel parlamentario o parlamentaria que hizo una filtración de una conversación sobre seguridad, reservada, con el Presidente, debe ser desaforado”, enfatizó.



Por su parte, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, dijo desconocer los detalles del encuentro, pero recalcó que “aquí nadie está por sobre la ley”.



“No conozco el detalle, pero sí sé que, sea parlamentario o no, si hay un acto delictual tiene que investigarse. Nadie por el hecho de ser parlamentario está al margen de lo que pueda ser un acto delictual. Si efectivamente hay una filtración que pasa a ser delictual tiene que obviamente investigarse”, remarcó.