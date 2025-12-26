Monckeberg y declaración del PC: Es “una amenaza clara de lo que quieren hacer”

El exministro, Cristián Monckeberg (RN), en entrevista con Radio Cooperativa, se refirió a la declaración del Partido Comunista (PC) a favor de un “trabajo de masas sistemático” durante el gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast.

Monckeberg la catalogó como “una amenaza clara de lo que quieren hacer”.

En el medio citado el exsecretario de Estado fue consultado respecto a las declaraciones del presidente republicano, el senador electo Arturo Squella, quien anticipó -tras el pronunciamiento del Comité Central del PC- que sabrán “a quién responsabilizar si se ven en las calles encapuchados y barricadas” durante los próximos años.

“El problema es que el PC tiene una historia que la arrastra durante tanto tiempo y que es su sello, que evidentemente es una amenaza. (La declaración del PC) es una amenaza clara de qué es lo que quieren hacer y cómo lo van a hacer”, remarcó.

Añadió que “si lo dijera la Democracia Cristiana (DC), el Partido por la Democracia (PPD) o el Partido Socialista (PS), entendería que es una coordinación democrática respecto de utilizar diferentes herramientas para hacer oposición. Pero cuando viene del PC, evidentemente uno lo ve de una manera distinta, mucho más intensa“.

Monckeberg sostuvo que no corresponde “relacionar inmediatamente la movilización en la calle” con el Partido Comunista”, pero advirtió que “aquí se están dejando huellas muy claras respecto de lo que va a ocurrir en el próximo gobierno”.