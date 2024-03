Monsalve por senador Núñez: “Al Gobierno no le corresponde convocar a ningún tipo de presión”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo este martes que “al Gobierno no le corresponde convocar a ningún tipo de presión” para sacar adelante las reformas, y lo que lo motiva es llegar a acuerdos.



De esta manera, Monsalve respondió al senador comunista Daniel Núñez, quien en CNN Chile, llamó al Gobierno a sacar las reformas mediante decretos y llamar a la presión ciudadana.



En la promulgación de la Ley Marco de Ciberseguridad en La Moneda junto al Presidente Gabriel Boric, el subsecretario señaló que “al Gobierno lo que lo motiva es convocar a acuerdos”.



“Los acuerdos son con la política y también con la ciudadanía; los acuerdos requieren mayoría política, pero también requieren consenso social”, añadió.



“Por lo tanto, si usted me pregunta cuál es mi respuesta, creo que la respuesta ha estado justamente en esto, esto es fruto de grandes acuerdos nacionales”, agregó en referencia a la Ley de Ciberseguridad.



También dijo que “el Gobierno va a seguir trabajando en convocar a grandes acuerdos que convoquen a la política, pero también convoquen a la ciudadanía”.



Finalmente, enfatizó que “al Gobierno no le compete ni le corresponde convocar a ningún tipo de presión, al Gobierno lo que le corresponde es gobernar y eso es lo que hace el Presidente Gabriel Boric y su gabinete”.