Montes por allanamiento al Minvu: “Este no es un ministerio corrupto y no voy a renunciar”

El Gobierno remarcó que el allanamiento realizado la mañana de este jueves en las oficinas centrales del Ministerio de la Vivienda fue fruto de una denuncia presentada por el mismo titular de la cartera, Carlos Montes. “Este no es un ministerio corrupto”, enfatizó.



Al término de la diligencia y en un punto de prensa conjunto, la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, explicó que la denuncia del ministro Montes fue contra un exfuncionario de la administración anterior de Sebastián Piñera, quien renunció en mayo de 2022.



Vallejo destacó la disposición del Gobierno a aclarar e investigar el Caso Convenios y recordó que el Minvu ha presentado denuncias y querellas desde el primer momento. “Vamos a empujar todas las acciones necesarias para enfrentar los hechos de corrupción no meras declaraciones, acciones”, aseveró.



En lo que respecta a los allanamientos de este jueves, Vallejo indicó que involucran a las fundaciones EnRed y EnlaceUrbano de Tarapacá y Arquiduc en la Región de O’Higgins. También confirmó que el procedimiento se debió a un oficio que no se respondió oportunamente, “pero ya se resolvió”.



Por su parte, el ministro Montes informó que la denuncia contra el exfuncionario involucrado en la causa de las fundaciones de Tarapacá se presentó el 14 de agosto de 2022. Añadió que se respondieron oportunamente tres oficios y que un cuarto “quedó extraviado en el camino”.



“Lo principal para nosotros es que se clarifiquen las cosas, este no es un ministerio corrupto, aquí trabajan personas honorables, toda imagen que se da en ese sentido es un error”, añadió



Consultado sobre las exigencias de renuncia, respondió una vez más que “yo no me voy a ir, no voy a renunciar, me voy a quedar a aclarar las cosas, no tienen otros argumentos”.



“AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA”



Previo al punto de prensa, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dijo que dio su “autorización voluntaria” para el allanamiento en sus oficinas centrales de calle Serrano, en el centro de Santiago, y aseveró que está prestando “toda la colaboración posible”.



En una declaración, el Minvu explicó que el procedimiento fue solicitado por la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional y Fiscalía de Tarapacá, y que está acotado a las dependencias de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, la División de Política Habitacional, y el Departamento de Asentamientos Precarios.



Asimismo, el organismo manifestó que las diligencias tratan de las investigaciones contra las fundaciones de la Región de Tarapacá, EnlaceUrbano y EnRed, por los convenios suscritos desde 2021.



Igualmente, señaló que “desde el principio de este caso, y de manera proactiva, esta secretaria de Estado ha colaborado con los requerimientos de la institucionalidad en el marco del caso Convenios-Minvu entregando toda la información sobre el particular”.



Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, destacó que con el alllanamiento se demuestra que no hay instituciones por sobre la ley.



“Es una muestra de la fortaleza de nuestro país que no hay institución en la cual la policía no puedan entrar si que tiene una orden judicial para recabar antecedentes o evidencia que permitan la investigación de un eventual delito”, aseguró.



De igual manera, indicó que no ha mantenido comunicación con el ministro Carlos Montes, quien se encuentra en las dependencias allanadas, pero que espera conversar con él durante el día.