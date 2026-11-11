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Muere de manera repetina, a los 66 años, el embajador de Rusia en EEUU, Alexander Darchiev

El deceso fue confirmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, desde donde indicaron que Darchiev perdió la vida de manera “repentina”, sin detallar su causa de muerte.

Leonardo Medina
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Muere de manera repetina, a los 66 años, el embajador de Rusia en EEUU, Alexander Darchiev

El embajador de Rusia en EEUU, Alexander Darchiev, falleció este miércoles a los 66 años de edad, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

La Cancillería reveló que el diplomático murió de manera “repentina”, sin detallar hasta el momento su causa de muerte.

Según consignó T13, y mediante un comunicado, el ministerio expresó que “ha fallecido un diplomático excepcional, un líder experimentado, un colega amable y un mentor”.

A su vez, lo describieron como un “profesional de primer nivel y un brillante experto en asuntos estadounidenses”.

Darchiev había asumido como embajador de Rusia en EEUU a principios de 2025, después de que se retomaran las relaciones entre ambos países. 

De acuerdo a The Moscow Times, el diplomático trabajó en la embajada de Rusia en Washington a finales de la década de 2000. Luego, se desempeñó en distintos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores

También fue embajador en Canadá durante seis años y dirigió el Departamento de América del Norte de la Cancillería por otros cuatro.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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