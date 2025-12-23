Home Nacional "mujer muere luego de caer desde un piso 14 en la florida: previam..."

Mujer muere luego de caer desde un piso 14 en La Florida: previamente protagonizó un episodio de VIF

De manera preliminar, se indaga además el antecedente de que la víctima habría intentado quitarse la vida el sábado recién pasado.

Eduardo Córdova
Una mujer falleció tras caer desde un piso 14 de un edificio ubicado en la comuna de La Florida, en un caso que es investigado para determinar si se trató de un suicidio o si estuvo relacionado con un episodio previo de violencia intrafamiliar (VIF).

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en un inmueble emplazado en la intersección de Mirador Azul con Froilán Roa.

Hasta el lugar concurrió personal de Carabineros junto a funcionarios de seguridad municipal, luego de que una mujer de aproximadamente 25 años cayera desde el piso 14, provocándose la muerte en el lugar.

La investigación busca esclarecer si la caída fue voluntaria o consecuencia de un contexto de VIF, ya que, según los primeros antecedentes, la joven y su pareja protagonizaron horas antes una discusión en plena vía pública, específicamente en Exequiel Fernández con Departamental, situación que requirió la intervención de seguridad municipal.

Fueron los mismos funcionarios municipales quienes trasladaron a la pareja hasta el edificio, donde minutos más tarde se produjo la caída desde altura.

Testigo: “Era obvio que iba a pasar”

Las diligencias también apuntan a establecer si la pareja se encontraba al interior del departamento al momento del hecho. De acuerdo con el testimonio de vecinos, la mujer habría subido sola, debido a que su pareja mantenía una orden de restricción vigente.

Dicha medida se habría dictado tras un episodio de VIF ocurrido el sábado, instancia en la que la joven habría protagonizado un intento de suicidio, lo que motivó la concurrencia de Carabineros y seguridad municipal, además de la detención del pololo de la víctima.

“Tenían muchas discusiones de pareja y el sábado fue algo que molestó a todos los vecinos… Muchos gritos, muchas discusiones, y ya el sábado fue un incidente de intento de suicidio y pelea de pareja”, relató una residente del edificio.

La misma vecina explicó que el hombre no pudo ingresar al departamento debido a la orden judicial. “(La joven) se pegaba con la reja, ella quería subir con el niño (pareja), pero el niño no podía, porque el sábado ya se lo habían llevado los carabineros… Entonces, no podía subir con ella, porque si no, se lo iban a llevar de nuevo”, señaló.

Finalmente, la residente cuestionó la actuación de la administración del edificio, asegurando que el hecho pudo haberse evitado.

“Era obvio que iba a pasar. Informamos a los de conserjería y no hicieron nada… Había constancias, denuncias, y aun así el edificio no hizo nada”, denunció.

Source Texto: La Nación / Foto: Radio Biobío
4
