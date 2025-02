Municipalidad de Santiago desmiente autorización para fiesta venezolana en Quinta Normal

La Municipalidad de Santiago, a través de sus redes sociales, desmintió haber autorizado una fiesta venezolana masiva programada para este sábado en el Parque Quinta Normal.



Según un afiche difundido en varias plataformas digitales, el evento “Fiesta Venezolana: Recuerdos y Nostalgia” asegura contar con todas las autorizaciones necesarias para realizarse en Avenida Matucana el 22 de febrero.



El perfil de Rumba Venezolana, organizador del evento, afirmó que “todos nuestros documentos y permisos están en regla por la Municipalidad de Santiago, los cuales fueron solicitados por nosotros en enero de este año”.



Pero el municipio emitió un comunicado en el que aseguraba no estar al tanto de la realización de dicha festividad. “A nuestra Dirección de Fiscalización no ha sido ingresada solicitud alguna para realizar dicho evento, de manera que el comunicado que difundió la cuenta ‘Rumba Venezolana’ contiene información falsa”, expresaron.



“Desmentimos categóricamente que haya alguna autorización para esa fiesta y, por lo tanto, llamamos a los vecinos y vecinas de nuestra comuna a no caer en publicidad falsa o engañosa”, agrega el comunicado.



“Se ha dispuesto que los equipos de seguridad municipal resguarden el entorno para prevenir y evitar desórdenes o incivilidades”, cierra el texto emitido por el municipio de Santiago.



Al finalizar, la Municipalidad de Santiago reiteró que cualquier actividad en bienes nacionales de uso público como el Parque Quinta Normal requiere ser gestionada por los canales oficiales disponibles en la web y ser evaluada por el Comité de Permisos Municipales de Actividades Transitorias.