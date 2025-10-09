Home Nacional "negociaciones en el paro portuario de valparaíso siguen sin llega..."

Negociaciones en el paro portuario de Valparaíso siguen sin llegar a acuerdo

Se cumplen nueve días este jueves desde que venció el convenio de provisión de puestos de trabajo entre la empresa de muellaje Report y los Sindicatos de Estibadores de Valparaíso y de Empleados de la Bahía.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Se cumplen nueve días este jueves desde que venció el convenio de provisión de puestos de trabajo entre la empresa de muellaje Report y los Sindicatos de Estibadores de Valparaíso y de Empleados de la Bahía, y las negociaciones siguen en puerto muerto.

Según informó El Mercurio de Valparaíso, las conversaciones entre la dirigencia de ambas empresas y el Terminal Portuario de Valparaíso (TPV) aún no logran acuerdo.

En ese contexto, el concesionario del Terminal 2 llamó al diálogo y manifestó que “a pesar de haber logrado un acuerdo satisfactorio con los dirigentes sindicales la noche del 3 de octubre, este fue posteriormente rechazado por parte de las bases, lo que ha impedido la reanudación de las operaciones en el Terminal 2“.

A través de un comunicado, la empresa entregó detalles de la propuesta: “Incluye un bono de término de negociaciones del Convenio de Provisión de Puestos de Trabajo (CPPT), equivalente a $1.375.000 por trabajador, por un acuerdo a 18 meses, correspondiente al periodo restante de la concesión vigente“.

Además, puntualizó que, entre otros beneficios, “se incorporaron mejoras significativas en aspectos sociales y económicos, tales como sala cuna, bono marzo, bono de natalidad, aguinaldos, convenios con centros médicos, seguros de vida y salud complementaria, además de bono de escolaridad, aporte ahorro vacaciones, préstamos blandos por $1.300.000 y 16 turnos garantizados como concepto de estabilidad laboral“.

Source Texto: Aton / Foto: Aton
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Defensa de Orrego logra que caso Procultura se cambie ...

De esta forma, la causa se tramitará bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que, inicialmente, deberá pronunciarse respecto del desafuero del gobernador.

Leer mas
Triunfo

Milad respalda el trabajo de Córdova en la Sub 20 y re...

El presidente de la ANFP rompió el silencio y defendió la labor de Córdova, señalando que “se está trabajando bien en el fútbol formativo. Vamos bien encaminados. Córdova es un gran líder”. Además, abordó las declaraciones del estratega, quien previamente aseguró que “yo pedí un montón de cosas que no que no se hicieron o no se pudieron hacer”.

Leer mas
Internacional

VIDEO: Un oso ataca por la espalda a una anciana de 82...

Un oso atacó a una mujer de 82 años que paseaba por la calle en la ciudad de Daisen, al norte de Japón. Imágenes grabadas por cámaras de seguridad de la zona muestran cómo el animal ataca por la espalda a la anciana. La anciana sufrió algunos rasguños y tuvo que ser trasladada al hospital, según medios nipones.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
3
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/