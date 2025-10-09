Negociaciones en el paro portuario de Valparaíso siguen sin llegar a acuerdo

Se cumplen nueve días este jueves desde que venció el convenio de provisión de puestos de trabajo entre la empresa de muellaje Report y los Sindicatos de Estibadores de Valparaíso y de Empleados de la Bahía, y las negociaciones siguen en puerto muerto.

Según informó El Mercurio de Valparaíso, las conversaciones entre la dirigencia de ambas empresas y el Terminal Portuario de Valparaíso (TPV) aún no logran acuerdo.

En ese contexto, el concesionario del Terminal 2 llamó al diálogo y manifestó que “a pesar de haber logrado un acuerdo satisfactorio con los dirigentes sindicales la noche del 3 de octubre, este fue posteriormente rechazado por parte de las bases, lo que ha impedido la reanudación de las operaciones en el Terminal 2“.

A través de un comunicado, la empresa entregó detalles de la propuesta: “Incluye un bono de término de negociaciones del Convenio de Provisión de Puestos de Trabajo (CPPT), equivalente a $1.375.000 por trabajador, por un acuerdo a 18 meses, correspondiente al periodo restante de la concesión vigente“.

Además, puntualizó que, entre otros beneficios, “se incorporaron mejoras significativas en aspectos sociales y económicos, tales como sala cuna, bono marzo, bono de natalidad, aguinaldos, convenios con centros médicos, seguros de vida y salud complementaria, además de bono de escolaridad, aporte ahorro vacaciones, préstamos blandos por $1.300.000 y 16 turnos garantizados como concepto de estabilidad laboral“.