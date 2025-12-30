Home Nacional "no fue patricia muñoz: boric nombra a macarena cortés como la pri..."

No fue Patricia Muñoz: Boric nombra a Macarena Cortés como la primera directora de la Defensoría de Víctimas

Se descartó la opción de Patricia Muñoz, exdefensora de la Niñez, cuestionada por la oposición, debido a su embarazo, que la habría alejado de la implementación inicial de la nueva repartición.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
No fue Patricia Muñoz: Boric nombra a Macarena Cortés como la primera directora de la Defensoría de Víctimas

El Presidente Gabriel Boric designó a Macarena Cortés como la primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.

Hasta su nuevo nombramiento, Cortés se desempeña como jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y asumirá el cargo el 1 de enero de 2026.

La profesional es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Además, posee estudios de postítulo en justicia restaurativa (Universidad de Ginebra), gerencia social y políticas públicas (Flacso), protección de derechos de niños, niñas y adolescentes (Unicef y Universidad Diego Portales) y responsabilidad penal adolescente (Universidad de Chile), según destacó el Ejecutivo.

Se descartó la opción de Patricia Muñoz, exdefensora de la Niñez, cuestionada por la oposición, debido a su embarazo, que la habría alejado de la implementación inicial de la nueva repartición.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Captan ataque incendiario a restaurante de Maipú: daño...

El chef Iván Zambra, propietario del recinto afectado, conversó con Canal 13 y denunció que cámaras de seguridad registraron a sujetos lanzando una presunta bomba molotov, lo que originó el incendio.

Leer mas
Nacional
Presidente Boric encabezó entrega de los Premios Nacio...

En la instancia fueron reconocidos con el Premio Nacional 2025: Juan Casassus en Ciencias de la Educación; José Bengoa en Humanidades y Ciencias Sociales; Alejandro Maass en Ciencias Exactas; Delia Vergara en Periodismo; Alejandro “Mono” González en Artes Plásticas; Jaime Vadell en Artes de la Representación y Audiovisuales; y Ramón Díaz Eterovic en Literatura.

Leer mas
Nacional
Desbordes y eventuales protestas contra Kast: Habrá “v...

El alcalde de Santiago, en conversación con Radio Cooperativa, dijo que “si no están en La Moneda, están en la calle. Esa ha sido siempre la forma de hacer política del Partido Comunista”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/