No fue Patricia Muñoz: Boric nombra a Macarena Cortés como la primera directora de la Defensoría de Víctimas

El Presidente Gabriel Boric designó a Macarena Cortés como la primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas.



Hasta su nuevo nombramiento, Cortés se desempeña como jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y asumirá el cargo el 1 de enero de 2026.



La profesional es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Además, posee estudios de postítulo en justicia restaurativa (Universidad de Ginebra), gerencia social y políticas públicas (Flacso), protección de derechos de niños, niñas y adolescentes (Unicef y Universidad Diego Portales) y responsabilidad penal adolescente (Universidad de Chile), según destacó el Ejecutivo.



Se descartó la opción de Patricia Muñoz, exdefensora de la Niñez, cuestionada por la oposición, debido a su embarazo, que la habría alejado de la implementación inicial de la nueva repartición.