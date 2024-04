“No va a suceder”: Kit Harington confirmó que HBO canceló la serie de “Jon Snow”

El actor británico Kit Harington, reconocido por interpretar a “Jon Snow” en la adaptación de la saga de libros homónima del escritor George R. R. Martin, “Game of Thrones” reveló durante una entrevista que HBO canceló la serie spin-off del personaje.

En conversación con Screen Rant, el intérprete confirmó la cancelación del proyecto. “En realidad nunca había hablado de ello, porque estaba en desarrollo. No quería que se filtrara el desarrollo, y no quería que la gente comenzara a armar teorías, entusiasmarse u odiando la idea, cuando tal vez no suceda”, comenzó diciendo.

“Y actualmente no va a suceder. Por ahora, está fuera de la mesa, porque no encontramos una historia adecuada para contar que nos entusiasmara lo suficiente”, acotó Harington.

Sobre los motivos, el actor precisó que, por el momento, se decidió “dejar de lado las herramientas. Puede que llegue un momento en el futuro en el que volvamos a ello, pero de momento, no. Está firmemente en el estante”.

Pese a que el proyecto basado en la obra del escritor estadounidense se archivó, Martin se alista para el estreno de la segunda temporada de “House of the Dragon”, producción que se unirá al catalogo de Max el próximo 17 de junio.

Asimismo, hace tan solo unos días se anunció la realización de “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”, la cual será protagonizada por Peter Claffey, quien interpretará a “Sir Duncan” y Dexter Sol Ansell, encarnando al diminuto escudero “Aegon ‘Egg’ Targaryen”.

De acuerdo con su sinopsis, la historia transcurrirá un siglo antes de los eventos de “Game of Thrones”, en un tiempo en donde “el linaje de los Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria de los vivos, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan”.