Nombran a Miguel Ángel Orellana como fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial

El fiscal nacional, Ángel Valencia, resolvió hoy el nombramiento del abogado Miguel Ángel Orellana Pérez como fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, marcando un hito en la historia del Ministerio Público y en la lucha contra el crimen organizado en Chile.



La creación de esta nueva Fiscalía responde a la reforma constitucional introducida por la Ley N° 21.644 (febrero de 2024), que incorporó el artículo 86 bis a la Carta Fundamental, y a la posterior promulgación de la Ley N° 21.771, que modificó la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público para establecer formalmente esta unidad especializada.



La Fiscalía Supraterritorial tendrá competencia nacional en casos de crimen organizado y delitos de alta complejidad, en aquellos hechos donde existan antecedentes de intervención de asociaciones criminales o cuando se requiera coordinación suprarregional o transnacional de la investigación.



“Con este nombramiento se inicia la instalación de una estructura inédita en nuestro país, que permitirá al Ministerio Público enfrentar de manera más eficaz el fenómeno del crimen organizado y delitos que trascienden fronteras regionales y nacionales”, afirmó Valencia.



El fiscal jefe designado asumirá sus funciones el 5 de enero de 2026, fecha en la que comenzará a coordinar los actos preparatorios de instalación y organización de la nueva fiscalía.



TRAYECTORIA



Orellana posee una sólida trayectoria académica y profesional. Es egresado de Derecho en la Universidad Andrés Bello y cuenta con un magíster en Derecho Penal y Procesal Penal otorgado por la Universidad Alberto Hurtado.



Con más de dos décadas de experiencia en el Ministerio Público, ha liderado unidades especializadas en Alta Complejidad y Crimen Organizado, desarrollando experticia en áreas como tráfico de drogas, lavado de activos, delitos económicos, trata de personas y corrupción pública.



A lo largo de su carrera, ha encabezado investigaciones de alto impacto, incluyendo casos de homicidio calificado, fraudes, asociaciones ilícitas y lavado de activos. Actualmente, dirige el juicio oral contra el exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinoza.



Hasta su nombramiento en la Fiscalía Supraterritorial, se desempeñaba como fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.