Home Nacional "nuevo homicidio en la pintana: hombre fue baleado y hay dos herid..."

Nuevo homicidio en La Pintana: hombre fue baleado y hay dos heridos

La balacera se registró alrededor de las 16:00 horas en avenida Observatorio, a la altura de la intersección con calle Las Águilas, donde un grupo de desconocidos disparó en más de 30 ocasiones contra un vehículo color rojo modelo Mazda 3, que estaba estacionado frente a una barbería.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Un nuevo homicidio ocurrió en la comuna de La Pintana, luego de que un hombre fuera baleado, la tarde de este miércoles, al interior de un vehículo, hecho que, además, dejó a dos personas heridas de bala.

La balacera se registró alrededor de las 16:00 horas en avenida Observatorio, a la altura de la intersección con calle Las Águilas, donde un grupo de desconocidos disparó en más de 30 ocasiones contra un vehículo color rojo modelo Mazda 3, que estaba estacionado frente a una barbería.

Una persona falleció en el interior del automóvil y otras dos resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas por personal del SAMU hasta un recinto asistencial.

Se investiga un eventual ajuste de cuentas entre bandas criminales. Según detalló Carabineros, “de forma preliminar no se mantienen testigos ni antecedentes respecto de la dinámica de los hechos. Personal SIP de la 41 Comisaría se encuentra realizando diligencias preliminares respecto del levantamiento de cámaras y otros que puedan aportar antecedentes”.

Este asesinato se suma al registrado durante las últimas horas en una cancha de fútbol de la misma comuna, ubicada en Av. Gabriela con Pasaje 10, donde un hombre fue herido en la zona del tórax, falleciendo en el lugar.

Source Texto: Aton / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo

Betis de Pellegrini empata ante Celta de Vigo y sigue ...

El cuadro verdiblanco no pudo sostener la ventaja que consiguió en la primera fracción y fue sorprendido por el elenco gallego, que incluso sobre el final estuvo cerca de quedarse con la victoria.

Leer mas
Vanguardia

Neme sorprende y lanza dardo en vivo a Mega: “Hago 3 p...

En medio de la reciente edición de “Mucho Gusto”, el animador del matinal realizó una sutil crítica a su casa televisiva, tras hablar directamente sobre su sueldo.

Leer mas
Nacional

Avanza proyecto de cárcel El Arenal de Copiapó: Estará...

El plan contempla una inversión de UF 7.120.300 (US$300 millones) y entregará 76.600 m² para albergar a 2.160 reclusos dentro del sistema penitenciario nacional.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/