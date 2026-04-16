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Ministra Rincón es insultada en inauguración del año académico en la Universidad Federico Santa María

La titular de Energía fue invitada para exponer su charla magistral “Política energética de Chile: desafíos y academia”. Cuando se subía al escenario del Teatro Aula Magna del Campus Casa Central Valparaíso, se escucharon en la sala gritos en su contra, consignó T13.

Patricia Schüller Gamboa
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Ministra Rincón es insultada en inauguración del año académico en la Universidad Federico Santa María

La ministra de Energía, Ximena Rincón, fue insultada este jueves en la ceremonia de inauguración del año académico 2026 de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM).

Rincón fue invitada para exponer su charla magistral “Política energética de Chile: desafíos y academia”. Cuando se subía al escenario del Teatro Aula Magna del Campus Casa Central Valparaíso, se escucharon en la sala gritos en su contra, consignó T13.

Durante la transmisión del evento se escucha: “¡Migajera! ¡Renuncia, vieja…!”.

Inmediatamente el mediador de la ceremonia llamó a la calma y pidió respeto.

Ministra se refirió al ataque

La propia ministra se refirió al ataque aprovechando su posición frente al micrófono.

“Una antigua compañera de partido hubiese dicho que la segunda parte no la iba a comentar, pero la primera era una ofensa, eso de vieja“. Así comenzó su presentación, recibiendo algunos aplausos de los presentes.

El 8 de abril pasado, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao fue agredida en el marco de la inauguración del año académico en la Universidad Austral de Chile (UACh). 

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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