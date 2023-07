Nuevo operativo contra los toldos azules en Meiggs: Algunos estaban electrificados

La delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez, encabezó la noche de este lunes un operativo de Carabineros para retirar los toldos azules que nuevamente se instalaron en el Barrio Meiggs. En la intervención se descubrió que algunos incluso estaban electrificados y apernados a la vereda.



“Cuando llegamos a este lugar había toldos que estaban electrificados, que estaban apernados al suelo, que no se habían sacado durante demasiado tiempo y también donde había un control territorial muy grande, sabíamos que no iba a ser fácil”, señaló Martínez al término del operativo.



“Acá ha habido un trabajo insistente, responsable, que ha tenido como principales aliados a la Municipalidad de Santiago y a Carabineros de Chile, con quienes hemos desarrollado un trabajo que ha cambiado las prácticas de este lugar”, agregó.



Por su parte el coronel Pedro Álvarez, de la Prefectura Central de Carabineros, dijo que “esta intervención ha logrado retirar más de 900 toldos desde el año 2022 a la fecha, con la colaboración de Carabineros y el trabajo de la Municipalidad de Santiago”.



“A partir de mayo de 2022 el servicio es permanente y ha logrado que la locomoción colectiva vuelva a circular por Bascuñán Guerrero y también que la gente pueda acudir con tranquilidad al Cesfam número 5, que está en Unión Latinoamericana con Salvador Sanfuentes”, agregó el oficial.



También resaltó que estas intervenciones han disminuido las actividades delictuales como “amenazas simples, amenazas con armas de fuego, con arma blanca, infracción a la Ley de Drogas, consumo de alcohol y otras que afectan la seguridad de las personas”.



“El problema del comercio ambulante es un problema social, un problema importante, que uno puede comprender no justificar y por eso trabajamos incansablemente en el retiro de toldos azules que están instalados irregularmente en este barrio”, concluyó Álvarez.