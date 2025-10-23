ONG “Aldeas Infantiles SOS” reconoce que su fundador abusó sexualmente de 8 niños en Austria

La ONG Aldeas Infantiles SOS reconoció este jueves que su fundador, Hermann Gmeiner, abusó sexualmente de al menos 8 niños en Austria entre las décadas de 1950 y 1980.

Mediante un comunicado, indicaron que Gmeiner, quien murió en 1986 a los 66 años, habría cometido “abuso sexual y violencia física” contra 8 varones menores de edad, aunque no se pueden descartar más casos.

Entre 2013 y 2023, los afectados participaron en un proceso de protección de víctimas y recibieron una indemnización de 25.000 euros cada uno, además de apoyo terapéutico.

La directora ejecutiva de Aldeas Infantiles SOS Austria, Annemarie Schlack, que ostenta el cargo desde 2024, señaló que “en las últimas semanas, las víctimas se han puesto en contacto con nosotros, hemos investigado activamente, hemos identificado los casos históricos, nombramos los hechos y ponemos todo sobre la mesa”.

“El esclarecimiento se aplica a todos, independientemente de su papel, función, méritos, período, influencia o valor simbólico. Nadie está por encima del principio de responsabilidad, ni siquiera las figuras fundadoras”, añadió.

Además, remarcó que “tenemos que reconocer que el sistema del pasado también ha dejado huellas en el presente. Ahora nos separamos de ese pasado, no a través de una actualización, sino mediante un reinicio completo (de la organización)”.

El reinicio de la ONG

Dicho reinicio, de acuerdo a la organización, apunta a revisar el pasado e impulsar un nuevo proceso para el futuro. “El objetivo es garantizar la responsabilidad, el control y la transparencia en todos los niveles de forma permanente y reestructurar Aldeas Infantiles SOS como una moderna organización de protección infantil con estructuras y estándares contemporáneos”, explicaron desde la ONG.

Cabe destacar que Aldeas Infantiles SOS es una organización humanitaria multinacional, la cual fue fundada en 1949 por Gmeiner y actualmente cuenta con presencia en 135 países del mundo.