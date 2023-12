ONU expresa preocupación por protocolo de seguridad de gobierno de Milei contra piqueteros

El relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Nyaletsossi Voule, expresó este sábado su preocupación por el protocolo de seguridad anunciado por la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, que fue criticado como una estrategia para “criminalizar la protesta social” en el país.



“Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza”, expresó Voule en su cuenta en la red social X.



El relator especial añadió que “silenciar las voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales”.



Así, Clément Nyaletsossi Voule instó a las autoridades argentinas a “garantizar y proteger el derecho de reunión pacífica” y advirtió de que está siguiendo “de cerca la situación en Argentina”.



“LA LEY Y EL ORDEN, PRESENTES TODOS LOS DÍAS”



Por su parte, la titular de Seguridad defendió también este sábado que el fin del mencionado protocolo no es otro que garantizar el orden público, “ordenar y que las personas sepan qué consecuencias van a tener si cortan la calle”.



“El objetivo es convencer a los ciudadanos que tienen un plan que no lo hagan. Se lo vamos a avisar de todas maneras, porque estamos en un momento difícil del país, necesitamos que todos colaboren, necesitamos que quienes hoy tienen un plan colaboren (…). El objetivo es que en el país la ley y el orden estén presentes todos los días”, señaló Patricia Bullrich en declaraciones recogidas por Radio Mitre.



La ministra justificó la postura del gobierno alegando que Argentina vive desde hace 30 años “una situación de total y absoluto desorden, donde no se respeta la ley, donde la ley es un adorno”. “Nosotros estamos decididos a respetar la ley, porque la ley y el orden generan libertad y la libertad genera progreso”, sentenció.



Las declaraciones del relator especial de la ONU llegan después de que el gobierno argentino anunciara este jueves que impondría “sanciones severas” contra los manifestantes que corten el tráfico en el marco de las movilizaciones previstas para la próxima semana contra el primer paquete de medidas económicas anunciado por el nuevo Ejecutivo del ultraliberal Javier Milei.



En concreto, Bullrich detalló en una rueda de prensa que estas medidas buscaban “terminar” con un comportamiento “que lo único que hace es generar un desorden total y absoluto”, así como una “falta de cumplimiento de la ley”, según recogió el diario Clarín.