Operativo para retirar rucos en el río Mapocho terminó con incendio intencional

Un operativo de retiro de rucos en la ribera del río Mapocho terminó con un incendio intencional, en medio del despeje coordinado por la Delegación Presidencial Metropolitana y el municipio de Santiago.

La medida se enmarca en la reciente declaración del río Mapocho como humedal urbano, cuyo objetivo es proteger el entorno natural y evitar daños ambientales.

El siniestro ocurrió en el sector del Puente Patronato y habría sido provocado por residentes de las viviendas informales, como reacción al procedimiento.

Bomberos llegó al lugar para controlar el fuego, mientras continuaban las labores de desalojo.

Un hombre fue visto con una bandera en la espalda y un objeto contundente en sus manos, en medio de la emergencia.

Carabineros bajó al lecho del río y detuvo al sujeto, en el contexto del operativo.

Autoridades respaldan el procedimiento

El director de Seguridad de Santiago, Arturo Urrutia, afirmó que el operativo forma parte de un plan multidisciplinario y sostenido en el tiempo.

En ese marco, declaró que “hay personas allá, delincuentes que viven en este sector, que se aprovechan, no solamente de las en la superficie, porque también tenemos los llamados ‘rucos o personas en situación de calle’, entre comillas, digo yo, porque muchos de ellos son verdaderos delincuentes“.

Urrutia señaló que las personas instaladas en el sector fueron notificadas previamente por Desarrollo Social, como parte del proceso.

También indicó que seguirán trabajando junto al alcalde Mario Desbordes. El plan contempla intervenir el sector del Parque Forestal.

“El lecho debe estar desocupado, no puede haber personas ahí que pueden sufrir quizás un accidente”, sostuvo.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, aseguró que en el lugar existen graves problemas de seguridad, señalando que se han “constatado gravísimas alteraciones a la seguridad pública“.

La autoridad mencionó delitos como receptación, tráfico de drogas y porte de arma blanca. También advirtió problemas sanitarios.

“Queremos contarles que tenemos imágenes de respaldo que dan cuenta de que muchas veces las personas que roban en la superficie, lo que hacen es entregar las especies robadas a las personas que se encuentran en el lecho del río, generando una verdadera red de comisión de delitos”, afirmó Durán.

El operativo incluye patrullajes, retiro de enseres y fiscalización de eventuales ilícitos, y se proyecta replicarlo en otras comunas.