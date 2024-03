Oriana Marzoli es confirmada para el reality “¿Ganar o Servir?”: “No voy a ser buena ni políticamente correcta”

Luego de diferentes rumores, Canal 13 finalmente confirmó durante las últimas horas de este martes a Oriana Marzoli como una de las participantes del nuevo reality “¿Ganar o Servir?”.

La controvertida chica reality española volverá a un programa de encierro en Chile, luego de participar en los espacios de telerrealidad de Mega “Amor a prueba” (2014), “¿Volverías con tu ex?” (2016), el cual ganó, y “Doble Tentación” (2017).

En una conversación con la exseñal católica, Marzoli se refirió a lo que será su participación en este reality de época, y manifestó que “no me gusta estar ni en granjas podridas ni en cosas antiguas, quiero poder usar mis tacones”.

“Si me tengo que disfrazar de María Antonieta lo hago, pero quiero tener el pelo bonito, no quiero entrar a sufrir. De antemano le dije a producción que el traje más bonito tiene que ser el mío”, añadió.

Asimismo, respecto a la dinámica de atender a sus compañeros si pierde una competencia, señaló que “yo no sirvo a nadie, pero si lo tengo que hacer lo hago. Y si me cae mal a la que le tengo que servir, tendré distintas maneras de servir. No voy a decir mis tácticas, que cada una busque las suyas. Pero a mí nadie me ha dicho que tengo que servirlas bien”.

En tanto, consultada por su expareja, Luis Mateucci, con quien se reencontrará en “¿Ganar o Servir?”, recordó un saludo que le envió al argentino en “Tierra Brava”, y mencionó que “no esperaba que mi saludo fuera tan mal recibido de parte de su novia (Daniela Aránguiz). Es el efecto que causo en las mujeres, yo no sé qué hago”.

Por otra parte, acerca de la versión que mostrará en el reality, expresó: “Sigo siendo la misma, sigo teniendo la misma esencia, porque eso está en mi ADN. El que me toque las narices me va a encontrar. No voy a ser buena ni políticamente correcta, eso no lo seré en mi vida. No sé fingir, voy a hacer reality”.

Además, planteó que “hay gente mega freaky que dice que entra sólo para ganar, pero tú entras a un reality para estar en un reality, gozar el reality y estar todo el tiempo que puedas estar. Si ganas o no, eso se deja al destino”.

Cabe destacar que Marzoli se sumó a Botota, Coca Mendoza, Naya Fácil, Luis Mateucci, Pangal Andrade y Blue Mary como los participantes confirmados del reality, el cual se estrenará en abril.