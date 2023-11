Orrego calificó este mes como “noviembre rojo” por “escalada de homicidios”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a la cifra de homicidios ocurridos durante este mes en la capital.



Durante esta jornada y tras el Consejo Regional Contra el Crimen Organizado, Orrego señaló que la región vive una “escalda de homicidios” y calificó este mes como “noviembre rojo”.



Según informó, en Santiago se han registrado “35 homicidios y 43 homicidios frustrados en lo que va del mes”, manifestando que esto “es brutal”.



“Aquí tenemos todos que trabajar y aportar para que esto pare, para que se detenga el crimen organizado y para que Chile vuelva a una senda de convivencia pacífica y no violenta como la que estamos viendo hoy día”, recalcó.



Añadió que “el crimen no reconoce límites comunales. Por eso siempre hemos hablado de que se requiere una estrategia regional” y explicó que “si bien las cifras son preocupantes en todo Santiago, hay comunas que son más preocupantes que otras: la comuna de Santiago hoy día debe ser de las comunas con más homicidios per cápita probablemente de todo Chile”.



En tanto, la delegada presidencial, Constanza Martínez, comentó que “no hay ninguna medida que descartemos de plano. Lo que hemos planteado es que, a problemas distintos y específicos, tiene que haber soluciones diferentes”.



En ese sentido, precisó que “la problemática que ocurre en la Macrozona Norte y también en la Macrozona Sur, tiene características distintas. Si ustedes ven los datos, en el año 2020 hubo estado de excepción en la Región Metropolitana y fue uno de los años que hubo mayor cantidad de homicidios”.



“Lo que hemos evaluado es que normalmente efectos mucho más positivos en las grandes urbes urbanas tienen que ver con, por ejemplo, extender el horario nocturno, tener mayores servicios, recuperar espacios y también tener una acción hiperfocalizada en lugares donde hay delitos más violentos”, detalló.