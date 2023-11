Orrego pidió al Gobierno que evalúe “en serio” el Estado de Excepción para la RM

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció que se encuentra evaluando la compra de armamento para Carabineros, luego que una funcionaria de la institución fuera herida con una granada en medio de una fiscalización.



El hecho ocurrió este miércoles en la intersección de Avenida Club Hípico con Centenario, en donde se produjo un enfrentamiento entre uniformados y dos motoristas, quienes se negaron al control policial.



En medio de esta situación, uno de los individuos lanzó el artefacto explosivo contra la funcionaria, quien resultó lesionada por las esquirlas del artefacto y con heridas, en una de sus piernas y el tórax.



Orrego visitó la mañana de este jueves a la carabinera y sostuvo que “si esto no es excepcional, si esto no exige medidas excepcionales, no sé qué puede hacerlo”.



De esta forma, pidió al Gobierno “medidas urgentes para el delito desatado que estamos teniendo con graves consecuencias para la tranquilidad de las personas y la vida de inocentes” y solicitó convocar a “un Comité Regional Contra el Crimen Organizado. No puede pasar otra semana”.



“No puede pasar otra semana, el Gobierno tiene que evaluar en serio la posibilidad de decretar Estado de Excepción en la Región Metropolitana”, sostuvo.



Además, recalcó que la mejor manera “de defender a los inmigrantes honestos que vienen a trabajar y contribuir a Chile es expulsar de inmediato cualquier extranjero que viene a cometer delito a nuestro país. Esto no da para más. El Gobierno, de una vez por todas, tiene que asumir un liderazgo en esta materia y todo el país tiene que unirse detrás”.



Añadió que “mientras los delincuentes andan con pistolas con cargadores de 40 tiros semiautomáticos”, la policía porta un revolver de seis tiros. “La asimetría de organización y de poder de los delincuentes respecto al Estado está a la luz del día”, acotó.



Es así como el gobernador informó que se encuentran evaluando como gobierno regional la compra de armamento para Carabineros.



“La gravedad del momento que estamos viviendo en Santiago y en Chile nos exige que todos tengamos que jugar nuestro rol”, sentenció Orrego.