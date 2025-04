Padre de Felipe Camiroaga y el cariño del público por su hijo: “Muchos me han hecho llorar”

El padre de Felipe Camiroaga, Jorge, recordó al fallecido animador en una reciente entrevista y abordó las muestras de cariño que recibe hasta el día de hoy, a más de 13 años de la muerte del animador.

En una conversación con Diana Bolocco para el programa de Chilevisión, “Plan Perfecto”, Jorge y la hermana del fallecido conductor, Soledad, abrieron las puertas de la casa donde vivía Camiroaga en Chicureo, y ambos reflexionaron sobre la partida del comunicador.

Por un lado, el padre del exrostro de TVN manifestó que “llevamos 13 años y hasta el día de hoy la gente se me acerca. Al estar conmigo, se emocionan y hay muchos que lloran… y muchos me han hecho llorar, porque me emociona verlos a ellos. Es muy común”.

“Es un proceso largo, difícil, que cada uno lo afronta de la manera que puede”, añadió Jorge.

Además, mencionó que “el primer recuerdo que se me viene a la cabeza, es que era común los abrazos, los besos y el cariño bien manoseado”.

En tanto, la hermana del “Halcón de Chicureo” expresó que “todo lo que tenía él lo compartía, era para sus amigos. Era muy generoso”.

“Creo que eso es lo que uno extraña: su presencia, esa generosidad que no es común”, concluyó Soledad.

Consignar que en la parcela donde vivía Camiroaga, actualmente ofrecen talleres gratuitos de hipoterapia para niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).