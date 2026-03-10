Pamela Jiles será la carta del oficialismo para la presidencia de la Cámara

La Democracia Cristiana (DC) informó del acuerdo político-administrativo alcanzado con el Partido de la Gente (PDG) para definir la conducción de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile la que recaerá, en su primer año, en la parlamentaria Pamela Jiles.



Según publicó Emol, los jefes de bancada de las colectividades involucradas informaron que, tras varias semanas de conversaciones -realizadas tanto en el Congreso en Valparaíso como en sedes partidarias-, lograron consensuar un esquema para distribuir los principales cargos y espacios de poder dentro de la corporación.



Como parte de ese entendimiento, ocho partidos -Partido por la Democracia, Partido Socialista de Chile, Partido Liberal de Chile, Partido Radical de Chile, Frente Amplio, Partido Comunista de Chile, la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente- respaldarán como candidata a la presidencia de la Cámara a la diputada Pamela Jiles.



Desde el Partido Socialista, el diputado y jefe de bancada Juan Santana señaló que “las fuerzas políticas y sus diputados tenemos la posibilidad de construir una mayoría y confiamos plenamente en que cada uno de los diputados y diputadas que integran las distintas bancadas que aquí están presentes van a cumplir con este acuerdo administrativo”.



El diseño acordado también establece que la mesa directiva estará acompañada por dos vicepresidencias, las que serían ocupadas por representantes del Partido Socialista y del Partido por la Democracia.



Durante el segundo año, la mesa directiva la presidirá un representante de la Democracia Cristiana, mientras que las vicepresidencias serán conformadas por el Frente Amplio y el Partido Comunista.



En el tercer año, el Partido Socialista será el encargado de dirigir la testera, y las vicepresidencias quedarán a cargo de representantes del Frente Amplio y el Partido por la Democracia.



Mientras que, de cara al cuarto año, la presidencia volvería al Partido de la Gente, mientras que las vicepresidencias estarían ocupadas por la Democracia Cristiana y el Partido Liberal de Chile.