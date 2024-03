Pangal Andrade y Luis Mateucci se verán las caras por primera vez en el nuevo reality de Canal 13

Continúa la cuenta regresiva para el nuevo reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado”, el cual se tomará el bloque prime de la exseñal católica desde abril, y el viernes pasado, durante la última noche del Festival de Viña del Mar, se revelaron las identidades del cuarto y quinto confirmado para el programa, correspondientes a Pangal Andrade y Luis Mateucci.

El ganador de “Año 0”, y el actual participante de “Tierra Brava” se sumaron a Naya Fácil, Botota Fox y Gabriel “Coca” Mendoza como los concursantes ya anunciados, y recientemente, ambos se sinceraron en torno a su llegada al espacio televisivo.

Pangal Andrade, recordado como uno de los mejores competidores que ha habido en los realities chilenos, aseguró que “es una gran presión que de antemano piensen que voy a ganar, porque voy a competir con pendejos, cabros mucho más chicos, y puede ser que entre y que me vuelen la r…”.

“Pero no he parado de hacer deporte nunca, me siento en muy buen estado, y de repente me empezó a picar el bichito de entrar a un reality de nuevo. Y vamos con todo, si no, pa’ qué”, añadió.

Asimismo, ahora de 38 años, confiesa sentir los años en su cuerpo desde su anterior experiencia en un reality, 13 años atrás. “Estoy en la crisis de los 40, lo noto en el cuerpo. Ahora cuando me lesiono no me recupero en 2 semanas, sino en 6 meses. También estoy más mañoso, más enojón, porque no me gusta que me lleven la contra”, comentó.

“No soporto a los flojos, los que cuando estamos compitiendo saben que no son buenos, les ofreces ayuda, y no quieren. Si eres débil, quiero que te saques la cresta y que tengas ganas. Quiero ver a gente con mentalidad ganadora en mi equipo, no vale venir a pasarlo bien solamente”, dijo.

Por su parte, Luis Mateucci, ganador del reality “¿Volverías con tu ex?”, mencionó que “tenía ganas de entrar a otro reality porque me gusta estar en realities, lo paso bien, lo disfruto, lo valoro. Estar en realities es algo que me hace feliz, me llena más que las otras cosas que hago”.

Mientras en “Tierra Brava” Luis destacó de inmediato como uno de los mejores competidores, en esta nueva apuesta tendrá más competencia, con la presencia del propio Pangal o Gabriel Mendoza. “Por más que esta vez la tenga más difícil, yo siempre entro pensando en ganar, no sólo en competir. Me gusta mucho que la gente me valore como líder, y me gustaría llegar a la final”, indicó Mateucci.

Consultado por la reacción que tendrá su pareja, Daniela Aránguiz, al verlo entrar de nuevo a un reality, el trasandino sostuvo que “los realities tienden a confundir emociones, por eso tener una pareja afuera es difícil. Ahora es más difícil que cuando entré a ‘Tierra Brava’, porque estamos más comprometidos que antes con Dany”.

“La idea de mi parte es no entrar peleado con ella antes de entrar, porque la amo, pero ella no quiere que yo entre siendo su novio, para no hacerla sufrir tanto. Estamos decidiéndolo todavía, no lo tenemos claro. De todos modos son los sentimientos de ella los que están en juego, entonces haremos lo que ella diga al final”, señaló.