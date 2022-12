“Para que no me vuelvan a decir tonteras”: Cecilia Bolocco otra vez protagonizó desafortunado comentario por tallas de ropa

La comunicadora e influencer Cecilia Bolocco volvió a protagonizar unas polémicas declaraciones en una transmisión de Instagram donde habló de las tallas XL.

Anteriormente, la también animadora, mostró su línea de ropa y comentó “este llega hasta el extra large y van a ver lo grande que es. Así que yo no sé poh, si más grande que extra large, pensando que esto es medium… Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya?”.

Pero luego de pedir disculpas por sus dichos y ser acusada de gordofóbica, hace unos días volvió estar en la polémica por sus nuevos dichos en un nuevo live. Otra vez mostrando unas prendas aseguró esta vez ahora había realizado en tallas grandes.

NUEVO EPISODIO

“Los tenía en mi talla, pero ahora pedí en extra large, tengo en los tres colores. Este rayadito maravilloso, es un azul como cobalto, un azul muy bonitos… Para todas mis gorditas preciosas de mi corazón, para que no me vuelvan a decir tonteras de que yo no las quiero”, afirmó la ex Miss Universo.

Y expresó además que la ropa tenía unos “cortes” para no verse como una “carpa”. Sus dichos, como era de esperar, volvieron a ser repudiados en Twitter.

Revisa el momento