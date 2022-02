Paris: “No hemos abandonado el manejo de la pandemia como se quiere hacer saber”

Autoridades del Ministerio de Salud salieron al paso este jueves de las críticas realizadas por un grupo de alcaldes de la Región Metropolitana, quienes denunciaron un quiebre de stock, puntualmente de test de antígeno y exámenes PCR.



En el marco del balance televisado, la subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, aclaró que “hoy contamos con stock de insumos para la realización de exámenes, los cuales están siendo distribuidos a las distintas regiones. Esta semana, el stock en las 16 regiones del país, es de 157.720 antígenos, y 2.176.891 PCR”.



“Hay que estar conscientes de que el abastecimiento es limitado, y también lo es la capacidad de procesamiento que tienen los laboratorios, los cuales cuentan con equipos, personal que realiza procesos complejos, personas que se enferman, que tienen familia, que dedican todo el tiempo que pueden a procesar estos exámenes”, expuso.



Luego, reiteró el llamado a quienes debieran tener prioridad para la realización de estos exámenes: “Como Ministerio de Salud hemos dicho que la priorización de testeo debe estar en las personas sintomáticas, es decir, con sospecha de Covid-19”.



Por su parte, el ministro Enrique Paris, procedió a agradecer “a algunos alcaldes y alcaldesas que en forma muy proactiva, han propuesto al Ministerio de Salud instalar laboratorios, que nosotros les demos las facilidades, en sus comunas. Eso es algo que hay que destacar, y no solamente recibir críticas”



“Yo escucho cuando los periodistas interrogan a las personas que critican. ¿Por qué no les piden cifras? ¿Por qué no les piden números? Nosotros damos números, cifras, tasas, porcentajes. Les pido a los que están criticando, que también los den, en qué basan su crítica”, fustigó.



Además, precisó que “esto va a comenzar a disminuir y vamos a volver a otra realidad. Ya vivimos el mismo drama con las vacunas, con las camas, y ahora con los test. Son oleadas que nos han hecho trabajar al máximo, y es bueno repetir nuevamente que no estamos dejando a nadie de lado”.



“No hemos abandonado el manejo de la pandemia como se quiere hacer saber y se repite permanentemente por muchas personas, como si hubiese una estrategia coordinada, de usar esa palabra para dañar el exitoso trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud y sus funcionarios”, sentenció.