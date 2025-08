Parisi apunta a Sutil como carta de Chile Vamos ante una eventual bajada de Matthei

El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, presentó sus iniciativas y analizó la contingencia política, incluyendo el escándalo de las licencias médicas en el sector público, sus repercusiones económicas, el estallido social e insistió en el test de drogas para todos los aspirantes a cargos públicos.

En diálogo con Radio Futuro, Parisi advirtió la posibilidad de que Juan Sutil asuma la candidatura de Chile Vamos frente a una eventual renuncia de Matthei: “Yo creo que Juan Sutil es mucho mejor candidato que Matthei. Tengo entendido que el que pone la plata, pone la música. Es un tremendo emprendedor, habría que ver las líneas políticas, pero va a ser un buen candidato de Chile Vamos”.

Parisi fue enfático al afirmar que “Evelyn Matthei ya no es la candidata de Chile Vamos” y añadió que, a su juicio, “ella era una mala candidata desde el inicio”.

Consultado por el hallazgo de más de 13 mil funcionarios públicos que asistieron a casinos estando con licencia médica, aseguró que “el concepto de empleado público se distorsionó hace mucho tiempo” y calificó esas conductas como “prácticas clientelistas”.

PROPUESTAS

De llegar a La Moneda, Franco Parisi garantizó que despediría a unos 80 mil empleados públicos y rebajaría asignaciones salariales: “La rebaja de sueldo y despido te agarra a 2.700, 3.500 millones de dólares. Implementaría una reducción del 30% en la ejecución presupuestaria”.

“El presupuesto que se aprobó, se suponía que el déficit fiscal iba a ser de un 1,1. Están haciendo una ejecución presupuestaria exageradamente cara. Entonces, nosotros decimos, hagámoslo al revés. Mi argumento es, usted le cree al aumento del déficit fiscal, pero no le cree al ahorro fiscal. Esa es la magia que tiene el Ejecutivo”, detalló.

En el ámbito educativo, Parisi se pronunció contra el sistema de admisión escolar actual, afirmando que un “algoritmo que beneficia a los extranjeros” deja fuera a “los mejores alumnos, que se han sacado la mugre”. Añadió: “Yo defiendo la meritocracia en establecimientos como el Instituto Nacional. Era difícil entrar, era difícil permanecer y era difícil salir. La vida es así”.

También tuvo palabras para la alianza con Pamela Jiles y la posible designación de Pablo Maltés como ministro, señalando que “Don Pablo es un tipo extraordinario”, y recordó que él “fue uno de los gestores de por qué tenemos a José Miguel Castro de presidente de la Cámara de Diputados”.

ESTALLIDO Y TEST DE DROGAS

Respecto al estallido social, Parisi lo calificó de “estallido delincuencial” y propuso elaborar un informe al estilo del Informe Rettig: “Me quemaron 25 estaciones de metro y todavía no sabemos quién fue el desgraciado. Si yo soy presidente, vamos a hacer un reporte histórico de lo que pasó ahí. Hay gente que fue criminal, que está paseándose libremente, causó un daño terrible esa gente. Parecido al Informe Rettig, hacer un informe de qué ocurrió, cómo se gestó, su financiamiento”.

Finalmente, reiteró su llamado a que todos los candidatos se sometan a pruebas de drogas y salud mental: “Yo creo que todos los candidatos deberíamos hacernos test de droga, test psicológico, test de compatibilidad en salud física y mental. ¿Sabe por qué? Porque se lo exigen a los mineros”.

En cuanto a su ausencia en los debates presidenciales por no ser invitado, enfatizó que “estar con los cuicos, hablando para los cuicos, no me interesa”, y concluyó: “Los millonarios con los millonarios. Deje a la gente hablar con la gente”.