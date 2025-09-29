Home Nacional "parricidio en chiguayante: muere segundo hijo baleado y madre fue..."

Parricidio en Chiguayante: Muere segundo hijo baleado y madre fue detenida en control de identidad

La mujer, de 64 años, fue detenida este domingo en la comuna de Coihueco, mismo lugar donde el sábado se había encontrado el vehículo con el que habría huido tras dar muerte a sus hijos.

Eduardo Córdova
Se confirmó durante la tarde del domingo 28 la muerte de un hombre de 35 años, quien se convirtió en la segunda víctima presuntamente asesinada por su madre en la comuna de Chiguayante, Región del Biobío.

El fiscal Matías Arellano informó que “estábamos esperando la evolución de las lesiones del segundo hijo, que había recibido un impacto balístico en su cabeza. Acabamos de recibir la información lamentable que éste habría fallecido recientemente, por lo tanto, la imputación y los cargos que se le van a formalizar (a la madre) van a ser dos delitos de parricidio consumados”.

Según los antecedentes, la detenida habría disparado contra sus dos hijos durante la noche del viernes, provocando la muerte de su hija de 39 años y, ahora, también de su hijo de 35, por causas que aún se investigan.

En el momento de su captura, la mujer fue sorprendida portando un arma de fuego, lo que permitió que, en conjunto con la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción, se solicitara la orden de detención para conducirla al Tribunal de Garantía de Chiguayante.

